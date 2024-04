Szatmári Attiláné, Piroskát kérdeztem elsőként a piacról.

– Vártuk, hogy legyen élet a piacon. Amellett, hogy jó termékek vannak, jót is beszélgettünk a falubeliekkel. Úgy látom, mindenkinek örömére nyílt meg a piac. Én miután nagyon szeretem a csípőset, csípős-csemege csili lekvárt vettem. Nagyon finom, megkóstoltam. Pirítós kenyérre is jó, de még zsíros kenyérre is kiváló. Birsalmasajtot is vásároltam. Hónapokon keresztül megőrzik a gyümölcsöt magát. Frissen készítik, egy hónap kell nekik ahhoz, hogy fogyasztható legyen. Azért is jó a termelői piac, mert tudom, hogy mikor, hogyan, mi készül. Miután a kecskesajtot nagyon szeretjük, vettem azt is, borsosat és natúrt.

Szappanosné, Katit is megkérdeztem a piaci „fogásról”.

– Almát vettem és sonkát. Az alma jó áron volt, a sonka pedig azért kell, mert bár elmúlt húsvét, az éhség megmaradt. Vettem még ásvány nyakláncot is.

– Igen, olyan szépek – vette át a szót Dorka Bertalanné, Gabi. Kérdésemre, hogy ő mit vásárol, azt mondta: - Én most a rebarbara lekvárt kóstoltam, lehet, hogy veszek. De a kürtőskalács is érdekel.

A vásárlókkal és az árusokkal beszélgetve sikeres piacot bonyolítottak le a szervezők.