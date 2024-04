Miért döntött úgy, hogy elindul a mostani választáson, milyen célok vezérelték ebben a döntésében?

– Már tizenhat éve vagyok képviselő Pusztaszabolcson, átlátom az önkormányzat ügyeit, ismerem a civil szervezeteket, az egyházakat, átérzem az emberek mindennapi gondjait. Sok biztatást kaptam az itt élőktől, főként az elmúlt hónapokban, hogy mérettessem meg magam a következő választáson, de már polgármesterjelöltként. A standolások, az utcai beszélgetések alkalmával olyan visszajelzéseket tapasztaltam a polgároktól, hogy úgy érzik, Pusztaszabolcs irányt tévesztett, és vissza kell terelni egy olyan útra, amely megnyitja a lehetőséget a fejlesztések számára.

Milyen a település helyzete most?

– Pusztaszabolcson jó élni, mindig is az volt, mert jó emberek élnek itt, jó civil és baráti közösségek. A probléma nem a településsel van, hanem azzal az irányultsággal, amelybe 2019-be belekerült. Az itt élők ismerik a környékbeli települések helyzetét, fejlettségét és az a tapasztalat szűrődött le, hogy sajnos Pusztaszabolcs lemaradt hozzájuk képest, amelynek egyik legfőbb oka a jelenlegi városvezetés szemlélete.

Polgármesterként milyen irányvonalat képviselne?

– Az egyik elsődleges feladat, hogy helyreállítsuk a kapcsolatot a kormányzati szereplőkkel, szűkebb pátriánk tekintetében dr. Mészáros Lajossal, a térség országgyűlési képviselőjével és dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökével. Úgy gondolom, az ő segítségükkel Pusztaszabolcsra jelentős mértékű fejlesztési forrásokat lehetne irányítani. Egy városvezetésnek arra kell koncentrálnia, hogy hogyan tudja a város ügyeit előre vinni, mert a bűnbak keresés és a visszamutogatás nem vezet semmire. Mi a kapcsolatok építésére, partnerségre és együttműködésre alapozzuk Pusztaszabolcs jövőjét, ez viszi előre a várost.

Milyen a gazdaság helyzete? Milyen a kapcsolat a helyi vállalkozókkal?

– Az elmúlt években két komolyabb beruházás történt nálunk, a menzakonyha felújítása, a másik a most épülő bölcsőde, illetve az előző ciklusból áthúzódó zöld város program. Ezeknél a fejlesztéseknél nem történt meg helyi vállalkozók bevonása. Ezt nagy problémának érzem. Egy kistelepülésen, ahol 100-400 millió forintos beruházások vannak, alapvető lenne, hogy bevonjuk őket, már csak azért is, mert a helyi vállalkozók helyben fizetik az iparűzési adót, és ha több a bevételük, az a városnak is több bevételt jelent. Ez egy fájó pont, több vállalkozó is jelezte nekem, hogy ha nem is fővállalkozóként, de alvállalkozóként ők is be tudtak volna kapcsolódni ezekbe a fejlesztésekbe.

Összeállít már a választási programjuk a képviselőjelölti csapatával?

– A csapatunk tagjai sokféle területről érkeztek, és mindegyikükről elmondható, hogy azért indulnak a választáson, mert szeretnének tenni Pusztaszabolcsért, szívügyük a település fejlődése. Vannak elképzeléseink, saját ötleteink, de mi arra alapozzuk a programunkat, amit az emberek szeretnének. Az eddigi beszélgetések során is azt tapasztaljuk, hogy egyeznek az elképzeléseink, az egyik fontos dolog például, hogy igény van az aszfaltozott utakra, járdákra, vagy éppen az igényesebb városi rendezvényekre.

Nehéz kampányra számít?

– Igen. Az elmúlt években számtalan álprofil jelent meg a közösségi médiában, egy bizonyos kör álhíroldalak működtet, és olyan Facebook-csoportokat, amit tudatosan a magam és képviselőtársaim lejáratására hoztak létre. Én csapatjátékos vagyok. Úgy vélem, hogy a sportszerűség nemcsak a csapattársakkal, hanem az ellenféllel szemben is fontos, ennek kellene meghatároznia a mindennapokat, hiszen pusztaszabolcsiak vagyunk, a választás után is itt fogunk élni, egymás szemébe kell nézni. Nincsenek azonban illúzióim, az elmúlt években tapasztalt negatív kampányesemények tükrében látok arra esély, hogy a mostani kampány is negatív irányba fog elmenni.