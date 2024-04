Nem olyan rég jelentettük meg az alábbi hírt: "Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter elégedett a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum működésével, s ebből adódóan 2029. június 30-ig meghosszabbította Piros Mariann kancellár megbízatását." A Dunaújvárosi Szakképzési Centrumhoz hat technikum illetve technikum és szakképző iskola tartozik. Gyakorlatilag a szervezet Dunaújváros és környékének a szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. A kancellári szerepről, a kihívásokról és személyes motivációiról beszélgettünk Piros Mariannal a régi-új kancellárral:

- Második ciklusát kezdte el, miért döntött úgy, hogy folytatni szeretné a kancellári munkát?

- Úgy éreztem, van még tennivalóm. Elindultunk egy úton 2019-ben, ami új volt számomra, közben megújult a szakképzés is. Csak a változás volt állandó az elmúlt években, én is megújultam. Tudom, hogy van még bennem energia a folytatáshoz, vannak ötleteim, gondolataim és támogatást is kaptam mindezek megvalósításához.

- Amikor 2019-ben kinevezték a banki szférából jött a közoktatásba... Miért?

- 15 évet töltöttem a bankszakmában, melynek minden pillanatát élveztem. Bejártam a ranglétrát, ráláttam a banküzem teljes működésére. Gyermekem születése után úgy éreztem, nemcsak én változtam, hanem a körülmények is körülöttem, így ideje volt váltanom.

2024.04.09. Piros Mariann a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja Dunaújváros Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

- Gyakorlatilag egy teljesen új, pontosabban újonnan létre jött posztot töltött be, így elődjei sem voltak... segítséget és támogatást sem tudott kapni.

- Valóban új volt a pozíció és a feladat is számomra, hiszen nem dolgoztam korábban oktatásban. Azt azonban nem mondanám, hogy nem kaptam segítséget, hiszen a többi szakképzési centrumban ugyanezt a munkakört betöltő kollégákkal hamar megtaláltuk a közös hangot és igazi támogató, jó hangulatú csapat alakult. Mind a középirányító szervünk az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mind az irányító minisztérium kollégáihoz is bármikor fordulhattam segítségért. Ezen kívül segítette a beilleszkedésemet a közvetlen kollégáim nyitott, támogató hozzáállása.

- Mi az, amire számított és mi az amire nem...?

- Arra számítottam, hogy a Centrum -leegyszerűsítve- ugyanúgy működik, mint bármely cég, azaz a gazdasági folyamatok szabályok szerinti működése (könyvelés, munkaügy stb.) nem lepett meg. Amire nem számítottam, az a háttér-folyamatok bonyolultsága, az adminisztráció tengere és a rengeteg papír. Ezen kívül - miután évekig a várostól távol, vidéken, majd Budapesten dolgoztam - akklimatizálódnom kellett Dunaújvárosban is.

- A kancellár gyakorlatilag és leegyszerűsítve a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeiben biztosítja az oktatás tárgyi feltételeit. A használható tormatermen át a megfelelő fűtésig. Mennyire nehéz ez a feladat?

- A feladat nem nehéz, csak összetett. Túlzás nélkül mondhatom, kevés dolog történik úgy a Centrumban, amiről nem tudok, hiszen minden tevékenységnek van gazdasági vonatkozása. Így hatalmas mennyiségű információ jut el hozzám, amit rendszereznem, súlypontoznom kell, és feldolgoznom szükséges. Hozzám tartozik a munkabér fizetésétől az oktatáshoz szükséges szakmai anyagok, eszközök beszerzésén keresztül nagyságrendileg 35 ezer négyzetméter centrum vagyonkezelt terület karbantartása, felújítása. Természetesen minden területen számíthatok kollégáim szakértelmére, de mind a beszerzés, mind a könyvelés, mind a munkaügyek, mind az oktatás-felnőttoktatás- duális képzés szabályaival naprakésznek kell lennem, hiszen a felelősség a folyamatok végén az enyém.

- Gyakorlatilag amikor az ember mérlegeli, hogy folytassa-e, akkor több szempontot is figyelembe vesz. Az egyik talán az, hogy még mihez kérne még időt és lehetőséget, hogy megvalósítsa?

- Az elmúlt 5 évben sikeresen átalakítottuk a Centrum szervezeti struktúráját, racionalizáltuk folyamatainkat, aktualizáltuk szabályzatainkat, és igyekeztünk oktatóinknak és diákjainknak 21.századi, modern körülményeket biztosítani a tanuláshoz, tanításhoz. Van még teendők a továbbiakban is. Épületeink folyamatos karbantartásra szorulnak, energiahatékonyság javítását célzó felújításokra is vannak terveink. Ágazati alapképzést nyújtó tanműhelyeinket szeretnénk felújítani és fejleszteni. Duális partnereink száma folyamatosan bővül, ezzel együtt szeretnénk még több céggel együttműködni annak érdekében, hogy a valós piaci igényeknek megfelelő képzést kaphassanak tanulóink.

2024.04.09. Piros Mariann a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja Dunaújváros Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő



- Valószínűleg kevesen tudják, hogy amellett, hogy pénzügyi szakember, kozmetikusi végzettsége is lett, sőt szereti és műveli is ezt a szakmát. Miért tartotta fontosnak annak idején, hogy ezzel is foglalkozzon?

- Ez egy érdekes történet. Mindig is érdekelt az egészségmegőrzés, szépségápolás világa. Amikor a kisfiam megszületett, nagyon rossz alvó volt. Éjszakánként, hobbiból kezdtem foglalkozni elektro-kozmetikával, elsősorban azért, hogy a szülés előtti formámat mielőbb visszanyerjem. Elvégeztem egy tanfolyamot a témában, ahol az oktató is biztatott, látva az érdeklődésemet, hogy érdemes foglalkoznom a témával. A következő években kitanultam a szakmát és kozmetikus végzettséget szereztem. A szakmát gyakorlom is a mindennapokban, a számok világa után megnyugtat és kikapcsol, hogy más jellegű problémákat kell megoldanom. Ami igazán motivál az, hogy azonnali pozitív visszajelzést kapok a kezelés után a vendégeimtől.

- Nagyon kemény időszakokon van vezetőként túl. A fenntartó változásán túl, a covid-járvány és az energia-válságon keresztül számos rendkívüli helyzetet kellett megoldania. Valószínűleg a minisztere elmondta, hogy miért látja jónak, hogy ismét kinevezze. Mik szerepeltek az indoklásában?

- A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum gazdasági helyzete stabil, működése szabályszerű. A szakképzési rendszer változásainak meg tudtunk felelni, a rendkívüli helyzeteket megfelelően kezeltük. Terveink, elképzeléseink előremutatóak, van jövőképünk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a munkámat nem egyedül végzem, a mellettem dolgozó kollégákkal jó csapatot alkotunk, számítok rájuk a következő 5 évben is.

- Ha kívánhatna, mit kívánna magának az elkövetkezendő 5 évre?

- Nyugalmat mindenekelőtt: jó lenne már egyszer egy "unalmas" tanéven /pénzügyi éven túl lenni, amikor nem történik semmi extra és nincs szükség válságkezelésre, rendkívüli intézkedésekre. A munkához jó egészséget és kitartást kívánok magamnak, családomnak és a kollégáimnak egyaránt!