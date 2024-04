Izgalmasnak ígérkezett az április 13-ra meghirdetett közösségi program Baracson. Szép számmal gyülekeztek is a résztvevők az olimpiai váltó fáklyafutásra a település faluháza előtt. A rendezvény ötletgazdája Kovács István, aki tagja volt a 2008-as pekingi ötkarikás játékok magyar fáklyavivőinek, illetve Mikulásnagykövetként is ismerhetik a mezőfalvi sportembert. Rendszeresen tart élménybeszámolókat és különféle sportos játékokat, vetélkedőket szervez, elsősorban a gyermekek számára. Mint azt a gyülekező során elmondta, ez az első váltó fáklyafutás, amelynek gondolata már tavaly fogalmazódott meg benne. Az volt a cél, hogy minél több emberhez eljusson az olimpiai fáklya, s ezzel minél többeknek jelentsen élményszerzési lehetőséget. Fontos, hogy ne versenyként éljék meg a résztevők, hanem egy vidám közösségi programként.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Erre biztatta az egybegyűlteket is Várai Róbert, Baracs polgármestere a megnyitó ünnepségen. Néhány hasznos technikai információval is ellátta a futókat, és mint mondta, külön öröm, hogy két olimpikon tornászunk, Kovács Zsófia és Czifra Bettina Lili is eljött a rendezvényükre, akikre nagyon büszkék.

A futás során vitt fáklyákat a baracsi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai gyújtották meg a kezdéskor, és elsőként a legkisebbek álltak a rajtvonalhoz.

A menet a Táncsics utca, Rákóczi utca–Széchenyi utca–Liget sor–Tanácsház utca–Ady utca útvonalon keresztül végül a Hamburger Hungária Kft. baracsi szabadidőparkjába vezetett. Ez mintegy 10 kilométeres távot jelentett, no de nem egyszerre kellett lefutni, hanem 200 méterenként váltotta egymást a mintegy 66 nevező. Akadt azonban egy olyan induló, aki bevállalta ezt a hosszú utat, mégpedig Mosonyi Ferenc. Kérdésünkre elmondta, világ életében szerette a mozgást és a sportot, a futással körülbelül hét évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni. Általában középtávokat szokott teljesíteni, és megközelítőleg 100 kilométert fut minden hónapban. Tagja a helyi önkéntes tűzoltóknak, valamint a polgárőrségnek is, és mint mondta, társai biztatták arra, hogy próbálja meg ezt a kihívást is.

A váltófutáson kívül lehetőség volt arra is például, hogy egy naplóban üzenjenek a párizsi olimpiára készülő magyar sportolóknak, szerepelt kvízjáték is a programkínálatban, sok ajándékkal.