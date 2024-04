Az évtizedek óta működő dunavecsei Vikár Béla Könyvtár, amely már régóta várt a felújításra, most lehetőséget kapott a megújulásra az elnyert európai uniós támogatás révén. A felújítási munkák magukban foglalják a homlokzatjavítást, az üvegezett nyílászárók cseréjét, a padlásfödém hőszigetelését, a beltéri burkolatok javítását és cseréjét, valamint a falak és mennyezetek festését. A fűtési rendszer is megújul, és a villamos hálózatot is korszerűsítik. Emellett a projekt keretében egy akadálymentes blokkot is építenek a könyvtár mellé, valamint fedett kerékpártároló is létesül a főtér közelében.

Az új bejárati ajtó és az akadálymentes mosdók mellett egy további akadálymentes WC is kialakításra kerül. Az épület megközelíthetőségét szegélyekkel ellátott, csúszásmentes térkő burkolatú rámpa biztosítja.

A projekt eredményeként, az energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően, a város évente körülbelül 1,2 millió forintot takaríthat meg. A fejlesztés bővíti a közösségi szolgáltatások körét, közvetve növelve a lakosság jó közérzetét, és előnyös településképi szempontból is - hangsúlyozta a polgármester. A könyvtár, amely közel 20 ezer kötetet, számos folyóiratot, hangoskönyvet, kulturális rendezvényeket és kiállításokat kínál, számos lehetőséget kínál a Digitális Jólét Program keretében is, amelyhez mentori segítséget is biztosítanak az intézmény munkatársai. Évente közel nyolcezer ember veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat.