Az öböl csendjében, kitűnő környezetben 8-10 sporthorgász készült egy kis háziverseny keretében az április végi országos egyéni megmérettetésre, amely Kaposvár közelében a Deseda-tónál lesz. Először a háziverseny szervezőjét és egyben egyik résztvevőjét, Szabó Mátét „támadtam meg” akció közben, aki készséggel válaszolt kérdéseimre.

Elmondta, hogy egy edzőversenyt tartanak a kikötői öbölben a Magyar Országos Horgász Szövetség Fejér vármegyei szekciója szervezésében. A verseny jellege szerint keszeghorgászat un. match botokkal. Az ilyen botokat a szeles Angliából eredeztetik, ahol az úszós horgászatot sokszor nehezítette meg az erős szél.

A karika keszeg, a dévérkeszeg, a garda és a balin, amik beleszámítanak az edzőversenybe. Szabó Máté elmondta, hogy itt azonban nem a verseny, hanem inkább az edzésjelleg dominál, de azért a legjobbat természetesen itt is díjazzák egy kupával. Természetesen sporthorgászat lévén a zsákmányt a verseny végén lemérik, majd visszaengedik a vízbe.

Szabó Máté elmondta, hogy meghívták az edzőversenyre a négyszeres világbajnok Gurisatti Gyulát is, akiről elmondta, hogy tanulhatnak tőle, és aki a segíteni is tud nekik, úgyhogy egy jó kapcsolat van közöttük, Gyula jó barátja több horgásznak is.

Ezt követően Gurisatti Gyuszi felé vettem az irányt, aki kicsit távolabb a köves part alján ült. Első kérdésem az volt, hogyan jutottál le ide, mert nekem is csak négykézláb, tolatva sikerült. Elmondta, hogy pontosan ugyanúgy, mint én, a szerelést meg sporttársak vitték le neki.

Gyulával, a négyszeres világbajnokkal egy rövid kis interjút is készítettem, amikor épp egy „tepsiérett” karika keszeget emelt ki a vízből. (Az interjú a duol.hu-n megtekinthető – a szerk.)