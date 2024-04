Egy napon, június 9-én egyszerre három választást bonyolítanak le hazánkban: a bevezetőben is említett európai parlamenti választást, a helyi önkormányzati választást, valamint a nemzetiségi önkormányzati választást.

A Nemzeti Választási Iroda megkezdte a választási értesítők postázását a választásra jogosult állampolgároknak: valaki már kézhez is kapta ezt a levelet, de április 19-ig mindenkihez eljuttatják a tájékoztatót. Ebben az értesítőben szerepel a szavazás helye és ideje; hogy milyen személyi iratokkal lehet majd voksolni; és hogyan lehet akadálymentes szavazást, mozgóurnát igényelni, illetve átjelentkezési kérelmet beadni.

Figyelem, új körzethatárok!

A dunaújvárosi szavazók számára most különösen fontos ez az értesítő, hiszen a közelmúltban megváltoztatták a körzethatárokat. Sokan szembesülhetnek azzal, hogy a lakóhelyük most már más sorszámú körzetbe tartozik, és az is előfordulhat, hogy az eddigiektől eltérő szavazókörben adhatják majd le a voksukat. Személyes példaként: a Római körút legeleje ezidáig a 4-es számú választókörzethez tartozott, azonban már a 3-as számú körzet részét képezi; és míg korábban a Dunaferr iskola villamos tagintézményében kialakított szavazókörben adhattam le a voksomat, június 9-én a Petőfi iskolában lévő szavazókörbe kell mennem.

Ha valaki nem kapja meg, vagy időközben elveszíti ezt az értesítőt, akkor sincs semmi baj, egyrészt azért, mert a szavazáshoz nem szükséges, másrészt a Helyi Választási Irodától újat igényelhet.

Háromezerrel kevesebben

Az értesítő tartalmazza azt is, hogy az adott választópolgár mely választásokon szavazhat. A Nemzeti Választási Iroda információja alapján Dunaújvárosban jelenleg 34.929 választásra jogosult állampolgár szerepel a névjegyzékben (akik az EP-választáson és a települési önkormányzati választáson is voksolhatnak). Érdekességként, a 2019-es önkormányzati voksoláson még 37.701 polgár szavazhatott városukban.

A nemzetiségi önkormányzati választáson azok a polgárok vehetnek részt, akik a jogszabályban megszabott határidőig (május 31-ig) kérik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. Dunaújvárosban tizenegy nemzetiség számára szervezik meg a voksolást (görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, ukrán). Bár most négy nemzetiséggel több van, mint a 2019-es voksolás alkalmával, a résztvevők száma itt is kevesebb, ugyanis öt évvel ezelőtt még 909, most 867 nemzetiségi szavazót várnak az urnákhoz.

Kérelmek és jelöltállítás

A fontosabb határidőket tekintve, április 4-étől nyújthatják be az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmeket mind a három választásra vonatkozóan azok a polgárok, akiknek ez szükséges. Szintén április 4-étől kérhető a felvétel a külképviseleti névjegyzékbe, amely kizárólag az Európai Parlament képviselőinek választására terjed ki. Mindezek részleteiről a Nemzeti Választási Iroda honlapján is tájékozódhatnak az érintettek.

A kampányidőszak április 20-án kezdődik. A választáson indulni kívánó jelöltek, pártok, politikai szervezetek ekkor vehetik fel az úgynevezett ajánlóíveket, amelyre a választók támogatói ajánlását gyűjthetik. Egy választópolgár több jelöltnek is aláírhatja az ívét, de egy adott jelöltnek csak egyszer. Ahhoz, hogy Dunaújvárosban valaki hivatalosan is polgármesterjelölt legyen, legalább háromszáz választópolgár érvényes ajánlása szükséges. A tíz egyéni körzetben pedig átlagosan 35 választópolgár érvényes ajánlása szükséges a képviselő-jelöltséghez. A kellő számú ajánlás összegyűjtésére május 6-ig van lehetősége a jelölteknek. Az ajánlások érvényességet a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi, és megfelelőség esetén ez a szervezet veszi hivatalosan is nyilvántartásba a jelöltet.