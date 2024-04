Kíváncsi, hogy mi lehet az a valami, amit akkor is érzünk, még ha nem is hiszünk Istenben? A Rácalmási Művelődési Házban 2024. április 13-án, 17:00 órától lehetőséged nyílik erre a kérdésre is választ találni.

Az előadó Márkus Tamás András lesz, aki az Evangelikál Csoport Egyesület elnöke és egyben az őrmezői református lelkész is. Izgalmas és inspiráló este vár az érdeklődőkre, ahol megvitathatják hitüket és kételyeiket. A programsorozat első részeként Isten léte lesz a legfontosabb kérdés, amelyet előadás során és kiscsoportos foglalkozásokon fognak feldolgozni a résztvevők.

Az ingyenes programra előzetes regisztráció szükséges, amelyet telefonon vagy a Rácalmási Könyvtár nyitvatartási idejében személyesen lehet megtenni. Akár hívő vagy, akár kételkedő, vagy csak érdeklőd a téma iránt, szeretettel várunk a rendezvényen, ahol őszintén és nyitottan foglalkozunk a kérdésekkel.