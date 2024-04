A Rácalmás SE Vajk íjászai kihasználják a korán megérkezett jó időt, és javában készülnek az ez évi megmérettetésekre is, összegezte a legfontosabb híreiket Szendrey Gábor. Tőle tudjuk, hogy még a tanév alatt zajlik a Suli Íjász Bajnokság, melynek először a kvalifikációs versenyei kerülnek megrendezésre, majd az országos döntő június első napjaiban lesz. A rácalmásiak minél több utánpótlás gyermekkel szeretnének eljutni erre a döntőre. Emellett készülnek a szokásos 3D versenyekre is. Célul tűzték ki az országos döntőn való részvételt, és ha az eredmények azt mutatják három versenyzővel részt vennének a szeptemberi világbajnokságon is, amelynek Ausztria ad otthont.

Március 31-én nagyon szép, szinte nyári időben vettek részt a Vajk tagjai megmérettetésen Ráckeve szervezésében. A húsvéti verseny nagyon jól sikerült, mindenki nagyon élvezte. Az eredmények az utánpótlást dicsérik. Első helyezést ért el: Szendrey Lili, Fehérvári Olivér, Porubszky Dusán , Pinczés Lilla, Pinczés Nikolett . Második lett Klér Noel, a Vajk legfiatalabb sportolója! A felnőttek között 3. helyezést ért el László Tibor. Részt vettek még : Peczen Margit, Elhart Csaba, Pinczés Péter , Kundakker Béla és Szendrey Gábor.