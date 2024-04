Az esemény idén is hatalmas sikert aratott, nagy öröm volt látni, ahogy a gyerekek játékos formában tanulnak a baleset-megelőzés és a biztonságos közlekedés, vagy éppen a tűzvédelem fontosságáról.

A verseny során a résztvevőknek különböző feladatokban kellett bizonyítaniuk rátermettségüket és tudásukat, de természetesen a szervezők figyelembe vették a feladványoknál az életkorukat. A program végén valamennyi résztvevő ajándékot kapott, így senki sem távozott üres kézzel. A résztvevőknek és szervezőknek is sok sikert és megannyi örömteli pillanatot kívánunk a továbbiakban is, remélve, hogy jövőre is hasonlóan sikeres lesz a rendezvény.