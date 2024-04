Mint írták a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a 2024. évre az önkormányzatok által működtetett intézmények nem kaptak lehetőséget napközis Erzsébet-táborok szervezésére, csak a Klebelsberg Központ Tankerületi Központok intézményei. Rácalmás Város Önkormányzata azonban fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson a helyi családoknak a gyermekek nyári táboroztatására, kedvezményes áron. Ezzel is segítve a szülőket abban, hogy a nyári hónapokban is megoldott legyen a gyermekek felügyelete, s számukra az étkezés mellett különböző tábori programok biztosítása is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő (archív)

Ezért az önkormányzat a rácalmási gyermekek nyári napközbeni ellátása céljából az alábbi napközis táborokat szervezi. Július 15-től 19-ig Márkusné Igmándi Zita vezetésével Kalandozás a zene világában címmel musicalekkel ismerkedhetnek a táborozók. Július 22-től 26-ig Füléné Perusza Katalin lesz a táborvezető, ebben a turnusban mesetábor lesz, ahol Minden napra egy mese hívogatja a gyerekek. Július 29. és augusztus 2. között Wernerné Galkovics Rita vezetésével a matematika, logika és informatika lesz a a témája a tábornak. Augusztus 5-9. között Sörösné Dudás Andrea és Tóth Krisztina tábora az Egészséges, mint a makk címet kapta. Augusztus 12-16. között Bogár Szilvia vezetésével a Víz nélkül nincs élet, lakóhely nélkül nincs otthon, Rácalmás az otthonom, ahol itthon vagyok! – témát járják majd körül a tábor ideje alatt a gyerkőcök.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő (archív)

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy egy táborban maximum 20 fő és, egy gyermek maximum két táborban vehet részt. A táborban részt vehetnek a rácalmási állandó lakcímmel rendelkező, lehetőség szerint a rácalmási óvodába és iskolába járó gyermekek 6,5 éves kortól 14 éves korig, preferált az alsós korosztály.

Jelentkezni lehet május 6-tól május 19-ig, este 20 óráig. Jelentkezni lehet online jelentkezési lap kitöltésével, amely elérhető: az önkormányzat és a művelődési ház web- és Facebook oldalán és a Rácalmás applikációban, vagy személyesen a művelődési ház nyitvatartási idejében.

Elfogadott jelentkezés esetén a tábor térítési díja 12.000 forint egy hétre, amely tartalmazza a napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna) árát. A programokon való részvétel költségét az önkormányzat finanszírozza. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek lehetséges díjkedvezményéről további információ kérhető a 25/440-456-os telefonszámon.