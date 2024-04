Mint arról a középiskola beszámolt, az Országgyűlési Múzeum programjára még az előző tanévben jelentkezett az osztály, a különóra népszerűségét pedig az is mutatja, hogy csak idén tavaszra kaptak időpontot. A parlamenti különóra során a diákok először egy kvízjáték keretében mérték össze tudásukat állampolgári ismeretekből, majd a karzatról bepillanthattak az Országgyűlés munkájába. Ezután megtekintették az Országház belső tereit, például a Kupolacsarnokot, benne a koronázási ékszerekkel, valamint az Országgyűlési Könyvtár tereit. Az ebédet követően a programban részt vevő négy középiskolai osztály kötetlenül beszélgethetett egy meghívott országgyűlési képviselővel, majd egy szimulációs játék során a képviselők szerepébe bújva eljátszottak egy jelenetet a törvényhozásból egy ifjú házelnök, egy miniszter és sok más szereplő közreműködésével. A véletlen úgy hozta, hogy a házelnök, egy éppen esküt tevő miniszter és a törvényjavaslatot tevő parlamenti képviselő is a 12/1-es osztályból került ki, de az egész osztály számára is maradandó élményt jelentett ez a nap.