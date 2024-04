Ó, azok a Vasmű úti platánok

A beszélgetés alkalmával óhatatlanul szóba kerültek a kivágott több, mint hatvanéves Vasmű úti platánfák is. Nagyon szomorú emiatt is, akkor próbálta ezt – többed magával – megakadályozni. Egy „tévés gyerek” azt mondta neki, hogy ne csinálja a balhét! Balhénak nevezték azt, hogy tiltakozott az értelmetlen fakivágás ellen. Megnézte az összes fát, amit a Vasmű úton kivágtak, csak kettő volt olyan, amelyeket „faegészségügyi” szempontból értelme lett volna kivágni. A többi, elmondása szerint egészséges fa volt. Ez az ő korosztálya emléke volt, úgy fogalmazott: „Ez a mi emlékünk.” Amikor ide került Dunaújvárosba, a platánsor dísze, egy éke volt az egész Vasmű útnak.

Fakivágásra jelölve - halálra ítélve

Fotó: DH

Fakivágás után – bevégeztetett

Fotó: DH

Számos példa van arra, hogy ahol az ilyen fák koronáját visszavágták, ott azok tovább éltek. Nem is kell messzire menni, erre jó példa a Kossuth Lajos utca fáinak jó pár évvel, talán van az már tíz évvel ezelőtti megmentésére tett kísérlet, aminek az eredménye ma is jól látszik. Szakszerűen megnyesték őket úgy, ahogy azt kell!

A Kossuth Lajos utca talán megmenekül

Fotó: Olvasói fotó

Lehetett volna itt is másképp?

A platánfák megmentésének számos módját megtapasztalhattuk Székesfehérváron és Budapesten is. Lehet ezt máshogy is csinálni. Erre jó példa a budapesti Andrássy úti, Kodály körönd több, mint 150 éves platánfája, amely ma is áll, köszönhetően a szakszerű hozzáállásnak és annak a szándéknak, hogy nem az elpusztításában, hanem a megmentésében gondolkodtak és cselekedtek a döntéshozók, még 2016-ban. A felmérés módszerébe tartozott többek között az ún. dendrológiai felmérés, a műszeres vizsgálat, statikai elemzés is. Ennek részeként részletes favizsgálatot végeztek FAKOPP 3D akusztikus tomográffal. A törzset három eltérő magasságban, a vázágakat a koronaalaphoz a lehető legközelebbi magasságban, egy rétegben vizsgálták. A törzs vizsgálati eredményét 3D-ben is ábrázolták, valamint műszerrel elvégezték a fa statikai elemzését is. Kezelési tervük alapján az elsődleges feladat a törzsre ható koronaterhelés csökkentése, ennek érdekében a fa ágait visszavágták.

Nem kérdés az, hogy ezt meg lehetett volna tenni a Vasmű úton is!

Az Andrássy úti több, mint 150 éves platánfa

Fotó: DH