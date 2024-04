A Jószolgálati Otthon Közalapítvány egy olyan programra várja a Dunaújvárosban és környékén élőket, amely elősegíti az autizmussal élők társadalmi befogadását. Ebben az évben kiemelt szerepet kap a közös mozgás és sportolás öröme.

Ennek megfelelően alakulnak a programok is április 20-án reggel kilenctől kora délutánig. A megnyitót reggel kilenckor tartják a Jószoli napköziotthona, a Liget köz 6. melletti sportpályán. Rögtön egy látványos akcióval indítanak, ugyanis a Spartan Cheerleading Sportegyesület tart lélegzetelállító, akrobatikus bemutatót. Őket a Duna Dog Center kutyás bemutatója követi 10 órakor, majd a hagyományoknak megfelelően a Digitál Zenekar ad koncertet 11 órától a rögtönzött színpadon. Az ebédet lemozogni segít majd 13 órától a zumba foglalkozás, mégpedig Délczeg Zsófia irányításával. A színpadi programok mellett még más is várja az érdeklődőket a délelőtt folyamán. A Dunaújvárosi Kulturális és Hagyományőrző Íjász Sportegyesület égisze alatt meg lehet ismerkedni a hagyományos íjakkal, lesz stresszlevezetés Dobos Gyuri ökölvívóval és csapatával. "Kékműves" foglalkozást tartanak a gyerekeknek és kézműves vásárt a Jószoli termékeiből. Lesz akadálypálya gyerekeknek, lábtenisz verseny a DPASE közreműködésével, amire kétfős csapatok jelentkezését várják korhatár nélkül. A nevezési díjat önkéntes adományban lehet letudni, amivel természetesen az intézményt támogatják a versengők. Magától értetődően senki nem marad étlen-szomjan, ugyanis a rendezvény ideje alatt büfé is üzemel majd.

A Jószolgálati Otthon Közalapítványt máshogyan is lehet támogatni. Facebook oldalukon lehet licitálni Ladányi Balázs dedikált bajnoki mezére, illetve a Petrás Gábor és a DLSZ által felajánlott, Gera Zoltán által dedikált pólóra is. Mindkét tárgyra a kezdő licit 20000 forint, a licitlépcső pedig 1000 forint. A licitet április 20-án 12 órakor zárják. Az ajánlatokat a Jószoli Facebook oldalán, az eredeti poszt alatt lehet megtenni. A befolyt összegből ellátottjaik, autista fiataljaik kézműves foglalkozásainak megsegítésére lézervágó gépet vásárolnak majd.

Az eseményre így csábítanak: "Gyere kékben és mozogj velünk! Csatlakozzatok hozzánk, ismerjetek meg bennünket, legyünk mi is kicsit kékek, merjünk egy kicsit a másság mögé látni! Gyere el, hozd magaddal barátaidat is, és töltsünk el együtt időt, egy igazán fontos ügy érdekében!"