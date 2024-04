– Volt egy pár év kihagyás, elsősorban a Covid miatt, és ez magával vonzott sok mindent, az árusok is megfogyatkoztak. Ahogy a Covid után belendült az élet, mi is ezt szerettük volna továbbvinni ezt a kedvelt rendezvényt, és ezért idén újból megindul, most a XII. Almavirág Fesztiválra készülünk.

Egészségügyi szűrések, programok is lesznek a fesztiválon

Fotó: Makovics Kornél/MW

A tematikában az egészségügy és a gyerekek vannak a fókuszban. Ez miért alakult így?

– Az Almavirág Fesztivál eredetileg is az egészség jegyében zajlott, túrák voltak, az egészséggel kapcsolats bemutatók, egészségügyi szűrések. Idén is az egészségügyi szűréseken van a fő hangsúly a délelőtti órákban, tehát ugyanazt a vonalat szerettük volna továbbvinni, ami korábban is volt. A gyerekeknek szokásos módon, mint minden fesztiválon, vagy kisebb-nagyobb rendezvényen itt a úriában, a hátsó parkban légvár, póniló, ugrálóvár, különböző interaktív játékok lesznek. Van, amelyik fizetős, van, amelyiket pedig ingyen ki lehet próbálni. Jönnek a rácalmási íjászok is, tehát íjászkodni is lehet majd. Végül is egy ilyen családi nap lesz.

Az előadók, a föllépők kiválasztásában mi volt a vezérelv?

– Szeretünk mindig nevesebb fellépőket hívni. A fő fellépőnk az idei Almavirág Fesztiválon Rúzsa Magdi lesz. Tudjuk, hogy ő nagy kedvenc, elég nagy nézőközönséget vonz, és könnyen fogyasztható a stílusa, tehát minden korosztály megtalálja a magának valót az ő produkciójában, és ezért ráesett a választás. Rúzsa Magdi előtt a Szabó Ádám harmonikaművész fog fellépni, a gyerekeknek pedig az Alma Együttes jön majd. A testi, a lelki és a fizikai egészségre gondolva Az egészség jegyében próbáltuk az előadókat kiválasztani, ezért jön például Tari Annamária pszichológus és Zacher Gábor toxikológus is. Tari Annamária előadása a gyerekes szülőknek szól elsősorban, de attól függően, hogy milyen életkorú a gyerek, akár közösen is meg tudják hallgatni ezt az előadást. Zacher Gábor is egy olyan személyiség, akinek a stílusa könnyen befogadható, elég hatásosan tud magyarázni, megértetni különböző dolgokat, Ezért ráesett a választás.

Szabó Ádámot is láthatják és hallhatják a fesztiválozók

Fotó: Pusztai Sándor/MW

Csak a rácalmásiaknak ingyenes a rendezvény, vagy másoknak is?

– A rácalmásiaknak ingyenes. Minden egyes programra, az egészségügyi szűrésre, akár az előadásokra és a koncertre is a rácalmásiak ingyen kapják a belépőt, ingyen regisztrálhattak, akik pedig úgymond külsősök, nem rácalmási lakosok, nekik a koncertjegyet úgy lehet megvásárolni ötezer forintért. Az egész napos rendezvény ingyenes körül tudnak nézni, a gyerekekkel be tudnak jönni. Az előadásokra regisztrálni kellett, ott már nagyon-nagyon hamar megtelt a regisztráció, mert véges a termek befogadóképessége, nem tudtunk több száz főt bezsúfolni a terembe. A Rúzsa Magdi koncertre a nézőtéren van még hely, tehát oda még lehet jönni.

Ezek szerint akkor várták a rácalmásiak, hogy visszatérjen ez a fesztivál?

– Igen, így a tavasz környékén muszáj valahogy megmozgatni évindítónak valahogy a rácalmásiakat. Idén kezdünk az Almavirág Fesztivállal, utána jön a Majális, ami kint a focipályán lesz, és utána jön a többi rendezvény.

Hogy a nagyságrendjét el tudjuk képzelni, hány ember dolgozik egy ilyen fesztivál szervezésén?

– Már magában az előkészületekben is sokan, de még többen aznap itt a helyszínen. Ezt a Rácalmás Város Önkormányzata, intézményei és a Városvédő Egyesület közösen szervezi. A főbb részek előkészületeiben húszan-harmincan muszáj részt vennünk, mert nem egy intézmény csinálja az egészet, szét van osztva. Például a gyerekrészleget a Sportcsarnok dolgozói szervezik, a színpadi dolgokat és a színpad körüli teendőket a művelődési ház, a sütés-főzésbe a Városvédő Egyesület tagjai segítenek be, az árusításba például a szociális központ dolgozói. Minden fel van osztva. De az önkormányzati dolgozók is jönnek aznap, hogy például a jegyárusításban, a beléptetésben segítenek. Van olyan képviselő, aki a konyhában fog főzni egész nap. Németh Miklósné alpolgármester asszony például túrát vezet. Mert van két túránk is, az egyiket Szilágyi Irén vezeti, az a természetvédelmi területen fog menni, az alpolgármester asszony pedig a szakrális épített értékeink túrát fogja vezetni. Az idei évben két külön programpont került az egészségügyi szűrés tematikájába, a mammográfia és a komplex szűrés. Mindkét program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egészségügyi szűrések már reggel 9 órakor elkezdődnek. De vasárnap is van egy túra, a Nordic walkingosok túráznak vasárnap, oda például a Fejér Megyei Nordic Walking Egyesület tagjai is jönnek több busszal is.