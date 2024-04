- Nagyon jól esett, hogy nem maradtam magamra a bajban. Több cég, vállalkozás és magánszemély is segített, illetve volt két gyűjtés, ahol jelentősebb összeg gyűlt össze. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata és a szurkolói, valamint a Lefti Hajstúdió vendégei gyűjtöttek össze nagyobb összeget. Több magánszemély is jelentkezett, akik támogattak, de az egyesületünk tagjai is fontosnak érezték ezt az ügyet. Sikerült kiválasztani egy olyan eszközt, ami a jövőben kényelmes és biztonságos lesz számomra. Ha ezt meg tudom vásárolni, akkor biztonságosabban tudok közlekedni a jövőben és reménykedjünk, hogy ezt már nem fogják tőlem eltulajdonítani. Azt mondhatjuk, hogy a szükséges összegnek a fele gyűlt eddig össze.

- Mennyibe kerül egy ilyen szék?

- Nagyságrendileg egymillió egyszázezer forint körül van az ára, illetve az euro-árfolyamtól függ, hiszen ezeket nem Magyarországon gyártják.

- Ezek szerint jelentős összeget kapott.

- Ez egy jelentős segítség, nem számítottam ekkora összegre, főleg ilyen rövid idő alatt. Nagyon örültem neki. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget és a támogatást, amit anyagiakban és egyéb területeken adtak nekem, hogy minél könnyebb legyen ebben a helyzetben is az életem, hogy tovább tudjam folytatni a mindennapjaimat.

Akit megérintett Farkas Zsolt esete és helyzete az alábbi számlaszámon tud segíteni neki: Farkas Zsolt

11773360-02691677

- A rendőrségtől kapott már valami információt?

- Hivatalos információm nincs. Úgy tudom, hogy az eszközt még mai napig sem találták meg. Én is egyre kevesebb reményt fűzők ahhoz, hogy megtalálják. Most már a felé hajlok, hogy azt valaki már használja, ha nem itt a városban, akkor valahol messzebb. Abban reménykedem, hogy legalább olyan emberhez került, aki értékeli, hogy milyen eszköze van neki. Lehet, hogy ő nem is tudja, hogyan jutottak ahhoz a kerekesszékhez, lehet, hogy ő is megvette, vagy kapta, nem tudhatja, hogy az enyém volt. Az elkövetőről sem tudok semmilyen információt. A mai napig kapok képeket ismerősöktől és ismeretlenektől is, ha láttak valahol kerekesszéket. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok használaton kívüli kerekesszék van a városban és a környéken. Továbbra is reménykedem, hogy az összeget sikerül összegyűjteni és akkor egy új eszközzel közlekedhetek majd.

- Mielőtt beszéltünk a gyógyszertárba ment, Horváth János, Dagi segített bemenni az üzletbe. Mennyire gyakori az, hogy segítenek az emberek?

- Segítenek, most már lehet azt mondani, hogy saját maguktól is észreveszik, hogyha segítségre van szükségem. Olyan már nagyon régen fordult elő, hogy oda megyek valakihez, vagy megszólítom, hogy segítsen, akkor azt mondja, hogy ő nem tud, vagy nem akar segíteni. A legtöbbször most már az van, ahogy látják, hogy valami nem megy, vagy eléggé bizonytalan vagyok, vagy gondolkodom, hogy mit tévő legyek, akkor saját maguktól oda jönnek az emberek.

- Milyen gyakran mozdul ki?

- Heti kétszer, háromszor azért ki kell jönni vásárolni, ügyeket intézni, ha jobb idő lesz akkor talán még többet, mert ugye hidegben nem egy kellemes elfoglaltság órákat kerekezni. De hogyha újra eljön a tavasz és a nyár, akkor biztos többet látnak majd a városban.

- Találkozott ismerőssel?

- Nincs olyan alkalom, hogy ne szólítanának le az utcán és ne érdeklődnének kerekesszékem felől. Ez nagyon jól esik. Most is összefutottam egy kedves egyesületi tagtársunkkal és váltottunk pár szót. Alig van olyan nap - hogyha kint vagyok a városban -, hogy ne állítanának meg, hogy mi újság, megkerült-e a szék, vagy hogy halad a gyűjtés. Nagyon jól esik, hogy tényleg nem feledkeznek meg rólam.

- Hogyha lehet jó dologról beszélni ennek kapcsán, akkor azt talán az, hogy egy kicsit a mozgáskorlátozott embereknek az életére és nehézségeire felhívja a figyelmet.

- Mindenképpen jó dolog, hogy így napirenden vagyunk. Látják az emberek, hogy a mindennapjaik hogyan telnek. Egy kicsit megint a reflektorfénybe kerültünk. Hát lehetne vidámabb ügy kapcsán is, de végül is a cél az, hogy foglalkozzanak velünk. Ez nemes és jó. Azt szokták mondani, hogy a rossz reklám is reklám, de nekünk nem reklám kell, hanem egy kis odafigyelés és törődés.