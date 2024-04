A kampány kezdetével nyílt meg a lehetőség arra, hogy a Helyi Választási Irodán felvegyék azokat a hivatalos nyomtatványokat a voksoláson induló kívánó jelöltek, amelyre a választópolgárok támogatói aláírását gyűjthették. A polgármester-jelöltséghez 300, a képviselő-jelöltséghez pedig átlagosan 35 ajánlás szükséges a tíz egyéni választókerületből. Ha összegyűlik a szükséges ajánlások száma, akkor azokat leellenőrzi a választási iroda, és amennyiben a Helyi Választási Bizottság is mindent rendben talál, akkor dönteni fognak a jelölt nyilvántartásba vételéről, onnantól kezdve pedig hivatalosan is jelöltté válik.

Ez a jelöltállítási szakasz május 6-án 16 óráig tart, eddig van lehetőség megszerezni a szükséges ajánlások számát azoknak, akik indulni akarnak az önkormányzati választáson.

A nagyobb politikai szervezetek már április 20-án reggel meg is kezdték az aláírásgyűjtést.

Magyar András, a Fidesz-KDNP és a Jövő Új-Városáért Egyesület polgármesterjelöltje sajtótájékoztató keretében számolt be arról, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan érezték a dunaújvárosi polgárok támogatását a standolások, fórumok, személyes beszélgetések alkalmával, éppen ezért úgy tervezték, hogy már a mai napon összegyűjtik és leadják a szükséges ajánlásokat a polgármesteri és a képviselői jelöltállításhoz valamennyi körzetben. Minden várakozást felülmúlóan sikeres volt a gyűjtésük, ugyanis egy óra leforgása alatt összegyűjt a szükséges támogatási ajánlás, amelyért hálás köszönettel szólt Magyar András a választópolgároknak. Mint azt hangsúlyozta, erre a megelőlegezett bizalomra rá fognak szolgálni. - Tegyünk rendet Dunaújvárosban, állítsuk újra fejlődő pályára a várost!- tette hozzá, és köszönettel szólt a jelölttársainak, a kampánymunkában résztvevő valamennyi segítőiknek, aktivistáiknak is a munkájukért.

A jelenlegi városvezetőket egybe tömörítő Rajta Újváros! Egyesület a közösségi oldalára tett bejegyzést arról, miszerint ők is összegyűjtötték és elsőként adták le a jelöltállításhoz szükséges ajánlásokat, amelyet ezúton is köszönnek az őket segítő dunaújvárosiaknak.

Információink szerint már a mai napon megkezdte az ajánlások gyűjtését városunkban is a Mi Hazánk Mozgalom.

A Helyi Választási Bizottság hétfőn fog ülésezni, ekkor már határozhatnak a jelöltek nyilvántartásba vételéről.