Bánki Erik az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elnöke amikor a városban járt úgy fogalmazott: „Bízzunk abban, hogy Dunaújváros az ország közepén nem csak egy vidéki megállóhely lesz, hanem kihasználva a következő évek gazdasági növekedését egy fejlődési központtá válik, hasonlóan Székesfehérvárhoz vagy Kecskeméthez.”

Hogyan valósulhat ez meg?

Ahhoz, hogy Dunaújváros a következő időszaktól kimozduljon tetszhalott állapotából és a térség fejlődési központja legyen változásra, változtatásra van szükség. A június 9-i önkormányzati választások tétje Dunaújváros tekintetében az, hogy a város visszatalál-e újra a fejlődés pályájára, vagy az elmúlt években elindult hanyatlás folytatódik annak ellenére, hogy ennek a megyejogú városnak óriási potenciálja van. Ezt egy városvezetésnek ki kellene tudnia használni. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson összefogásra, a kormányzattal való együttműködésre lenne szükség, aminek a jelenlegi dunaújvárosi Rajta Újváros! Egyesület esetében pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, hiszen az eddigi megnyilvánulásaik alapján – a nagypolitikát játszva helyben - mindenért a kormányzatot hibáztatják. Egy jó önkormányzat azonban együttműködik a kormánnyal a települése érdekében, ez itt helyben jelenleg nem így van.

Fotó: ifj. Gróf András

A mostani dunaújvárosi önkormányzat az előző fideszes városvezetés által elnyert pályázatokból megvalósított beruházásokkal kampányol. A Rajta Újváros! Egyesület választási kampányában azt sugallja, hogy folytatni szeretnék. Ezt?

A Fidesz-KDNP - JUVE dunaújvárosi polgármester- és képviselő-jelötjeivel együtt azt gondoljuk, hogy ne tévesszen meg senkit az, hogy a jelenlegi városvezetés saját eredményeként állítja be a mostanra elkészült közcélú városi beruházásokat. Más tollával ékeskednek, hiszen a megvalósíthatóság fedezetéül szolgáló uniós és kormányzati forrásokon alapuló támogatásokért ugyanis még a 2019. előtti városvezetés pályázott sikerrel. Ők tervezték és készítették elő ezeket a projekteket és ezek kivitelezése maradt az új testületnek, amit sikerült szándékosan, vagy alkalmatlanságból idáig elhúzni.

Mindezekből az is látható, hogy ha egy városnak olyan vezetője, polgármestere van, akinek nincs víziója és a túlélésre játszik, összegyűjtve maga köré az összes volt harcostársát, az nem tudja kimozdítani a várost – jelenlegi – tetszhalott állapotából. Azt gondolom, hogy Dunaújvárosnak nincs újabb elvesztegetendő öt éve, ezért van szükség a változásra!

Komoly tétje van a választásoknak abban a tekintetben is, hogy a háború nyomán kialakult uniós pszichózis, a valóságtól való elszakadás determinálja az európai politikai gondolkodást. Mit tudnak a „kisebb közösségek” – egy ország, egy vármegye, egy település - ebben a helyzetben tenni?

Mindenekelőtt békére van szükség. Minden attól függ, hogy meg tudjuk-e ezt őrizni, mert e nélkül az összes többi értelmét vesztheti. Az Európai Parlamenti választás tétje maga a szuverenitásunk. Hogy olyanok képviseljenek bennünket, akik nem a szomszédban zajló ukrán – orosz háborús konfliktus fenntartásában érdekeltek, hanem a béke mielőbbi megteremtésében. Abban, hogy uniós szinten kiálljanak a nemzeti érdekeink, értékeink mellett. Három nagy kérdésköre van az EP választásnak: „No War, No Gender, No Migration”! A magyar álláspont az, amiről eddig szóltunk, azaz ki kell maradni a háborúból, nincs helye a genderpolitikának az iskoláinkban, a gyermekvédelmi intézményeinkben és nem a migrációval szeretnénk „feltölteni” a magyar társadalmat, miközben tőlünk nyugatra, Nyugat-Európa tagállamaiban már elindult a folyamat. A közelmúltban elfogadott európai migrációs paktumnak sajnos nem az a célja, hogy megállítsa az Európába irányuló migráns inváziót, hanem ellenkezőleg, hogy ezt tartósítsa, menedzselje. Ez nem jó irány.

Fotó: GL

Ami a kérdés másik részét illeti, június 9-én nem csak európai parlamenti képviselőket, települési polgármestereket, képviselőket és nemzetiségi önkormányzatokat választunk, hanem a Fejér vármegyei önkormányzat vezető testületére, a közgyűlés összetételére is ekkor szavazhatunk. Ez utóbbi tekintetében az a tét, hogy vármegyei szinten azon a fejlődési pályán tudjunk tovább haladni, amelyen elindultunk, amelynek köszönhetően mára az ország első három vármegyéje közé tartozunk a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai mutatókban egyaránt.

Hogy Dunaújváros erősítse ezt a tendenciát, ahhoz olyan változásra van szüksége, ami fejlődési pályára állítja a várost.

Rendkívül erős a térség ipari potenciálja, hogyan ítéli meg az ebben rejlő lehetőségeket?

Valóban, Dunaújvárosnak Fejér vármegye határain túlnyúló jelentősége és lehetősége is van. Ma már a Százhalombatta – Paks vagy a Székesfehérvár – Kecskemét ipari tengelyek olyan fejlődési irányt adhatnak, amelynek az itt működő vállalatokkal együtt Dunaújváros lehetne a haszonélvezője. Legyen az a közút, vagy a vasútfejlesztése, vagy akár logisztikai központ és az ezek nyomán ide települő új vállalkozások, amelyek újabb munkahelyeket teremtve erősítenék Dunaújváros és térsége gazdasági erejét.

Ön a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, egyben a Fidesz Dunaújváros és térsége választókerületi elnöke is. Olyan polgármester-jelöltet választottak Magyar András személyében, aki képes megteremteni a kapcsolatot a választókkal, aki nem akart és akar azzal a Jobbikkal együttműködni, akik el akarták törölni őket a Föld színéről. Ugyanakkor Magyar Andrásnak megvan a kapcsolata a helyi vállalkozásokkal, a kormányzati szereplőkkel és azokkal, akikkel közösen rendet teremthetnek Dunaújvárosban. Mire számít ezzel kapcsolatban?

Magyar András, aki a Fidesz-KDNP és a Jövő Új- Városáért Egyesület (JUVE) közös polgármester-jelöltje köztiszteletben álló ember, aki lokálpatrióta és a jelenlegi jobbikos – gyurcsányista városvezetéssel ellentétben komoly városfejlesztési stratégiával bír. Integráló személyisége lévén célja valamennyi dunaújvárosi képviselete, olyan ember, aki meg tudja szólítani a városlakókat pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. Céljai eléréséhez éppen ezért a jelölő szervezetek támogatói közösségén túl, ahogy ő fogalmazott, az „igazi baloldali” emberek támogatását is kéri. És nem csak a polgármester – jelöltünk, hanem a dunaújvárosi képviselő – jelöltjeink is valamennyien elkötelezettek, a közösségért tenni akaró és tudó lokálpatrióták. Ahhoz, hogy ki lehessen használni a helyi és a kormányzati szinergiákat, a gazdasági fejlődés adta lehetőségeket ahhoz helyben is fel kell nőni a feladathoz, amelyre Magyar András és csapata a garancia.