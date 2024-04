Még az előző városvezetés pályázott sikerrel az óvárosi Mondbach kúria felújítására, de a beruházás előzménye a 2013-as évekig nyúlik vissza. Ekkortájt még magánkézben volt az épületegyüttes, és a korabeli híradások szerint a végrehajtó 130 millió forintos vételárért kínálta eladásra.

Az Óváros akkori fideszes körzeti képviselője, Hingyi László mindig is szívügyének tekintette Pentele sorsát. Határozott célja volt, hogy megmentik ezt az örökséget, és a lehetőségek függvényében újjáépítik, hogy méltó ékköve legyen a városrésznek. A hathatós tárgyalásának eredményeként 75 millió forintért tudta megvásárolni az ingatlant az önkormányzat. Ekkor került a város tulajdonába a kúria és a malom épülete, első lépésként pedig gondoskodtak a terület kitakarításáról és őrzéséről. Felmérték a műemléki épületek állapotát, tanulmánytervet készítettek, rendezték a telekügyi kérdéseket, és a helyi sajátosságok figyelembe vételével már tervezték azt is, miként lehetne hasznosítani a városlakók számára (galéria, rendezvény- és bemutatóterem, parkosítás, szállás, múzeum, interaktív központ, szabadtéri foglalkozások, iroda a körzeti megbízott rendőrnek, stb.). Kisebb-nagyobb munkálatokat is végzett a területen az akkori önkormányzat saját erőből, közben keresték a pályázati lehetőségeket, amellyel támogatást nyerhetnek a műemléki védelem alatt álló Mondbach-kúria és környezetének felújítására.

2018-ban sikerrel jártak és mintegy 1,1 milliárd forintot nyertek el a revitalizációra (ezen projekt részét képezte még a Baracsi úti arborétum fejlesztése is). A jelenlegi városvezetés csak 2023 nyarán kezdte meg a már elnyert pályázat kivitelezési munkálatait, a beruházás idén februárra készült el.

A csütörtöki közgyűlésen arról határoztak a képviselők, hogy a DVG Zrt-nek mintegy 911 ezer forintot biztosítanak a kúria és a malom épülete mögötti tereprendezésre, járdaépítésre és egy betontámfal bontására.

Az épületegyüttesben van egy olyan 94 m2-es galériás helyiség, ahol vendéglátóegység üzemeltetését tervezik. A helyiség bérbeadására, illetve öt évre szóló üzemeltetésére nyilvános pályázatot fognak kiírni.

Még egy napirend kapcsolódott a pentelei örökségünkhöz: az önkormányzat tavaly kötött vagyon-és felelősségbiztosítást az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-vel. A biztosítandó telephelyek listáját azóta egyszer már bővítették (a mozi épületének utólagos felvételével), most pedig a Mondbach-kúriára is kiterjesztették a biztosítást, így 44,6 millió forintra nőtt a biztosítás éves díja.