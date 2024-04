A helyszín a DUE Bánki Donát Technikum „A” épületének hátsó aulája volt. A rendezvényt az intézmény humán munkaközössége szervezte. Az eseményt Mizerák Eszter, a fejlesztési és koordinációs igazgatóhelyettese nyitotta meg. Aki felvezetőjében elmondta, izgalmas, színes és kreatív feladatokkal készültek a diákoknak. A fókuszban az irodalom mellett a történelem és a földrajz is szerepelt.

A helyszínen Bognárné Pongrácz Mária szervezővel, az iskolai humán munkaközösség vezetőjével beszélgettünk a versenyről.

– A Bánkiban már több mint húszéves hagyománya van a Játszunk irodalmat elnevezésű versenynek, ez a kihívás mindig nagy népszerűségnek örvendett a városi iskolák körében. Hála Istennek, most is kilenc csapat jelentkezett, ebből végül nyolc csapat mérettette meg magát. Az általános iskola hetediktől a középiskola tizedik évfolyamáig várjuk a diákokat, illetve a vállalkozó kedvű fiatalokból szerveződött négy fős csapatokat. Idén három általános iskolás és öt középiskolás csapat vetélkedik.

Fotó: Laczkó Izabella

Mindig próbálunk valamilyen figyelemfelkeltő művet választani, ami a diákokat megihleti. Korábban volt már az Abigél, vagy például Sherlock Holmes is. Tehát nemcsak kimondottan a szépirodalomból, hanem az irodalom határterületeiről is szoktunk választani. Az idei verseny témája a Holt költők társasága című ifjúsági alkotás. Ahogyan az igazgatóhelyettes asszony is mondta, fiatalokról fiataloknak szól, és valóban tényleg nagy érdeklődést váltott ki a gyerekek körében. A Játszunk irodalmat elnevezésű versenyen mindig van egy előzetes feladat, például plakát, vagy egy jelenet készítése. Úgy gondoltuk, hogy ez a mű jó alap ahhoz, hogy a diákok tényleg frappáns jelenetet adhassanak elő belőle. A vetélkedőn egyébként a műismereten kívül a kreativitást is lemérjük a feladatokkal. Egy másik feladványban egy filmjelenetet néztek meg a versenyzők, erre vonatkozó kérdések is voltak. Volt teszt természetesen, aminek kapcsán például rá kellett ismerni a mű szereplőire, lehetőleg minél kevesebb információból. Azon kívül térképes feladvány is volt, hiszen a műben szereplő – amelyből egyébként 1995-ben regény is született – egyes jelenetekhez kötődő helyszíneket kellett beazonosítani.

Fotó: Laczkó Izabella

Az évtizedes hagyományok megerősítik a verseny népszerűségét, ez annak is köszönhető, hogy a fiatalok nagyon szeretnek játszani, és tulajdonképpen ezen a délutánon van lehetőség arra, hogy az irodalmat nem tananyagszagúan, iskolai, tantermi keretek között, hanem játékos formában, egymás játékában gyönyörködve, élvezve, mulatva éljék meg. Ezáltal egészen más perspektívát kapnak és mást tapasztalhatnak meg, mint a tanteremben, amikor a tanár elmondja és leadja az anyagot. Ennek azért is van különös jelentősége, mert igazából nagyon kevés a közösségi élmény a gyerekek számára manapság. Hiszen rengeteg időt töltenek a számítógép előtt, vagy éppen a mobiltelefonjukat nyomkodva, egy ilyen verseny során azonban ebből kiszakadnak, egymásra koncentrálnak, és egymás sikerének szurkolnak, nem utolsó sorban pedig az irodalmat és a könyvek szeretetét is tovább éltetik- mondta el Bognárné Pongrácz Mária.

Fotó: Laczkó Izabella

A 2024. évi Játszunk irodalmat elnevezésű verseny harmadik helyezését a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium Lóri fantázianévre hallgató társulása szerezte meg, a második legjobb a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolából érkező Költemények elnevezésű brigád, a dicső győzelmet pedig a Szabó Magda Református Általános Iskola Carpe Diem nevű csapata nyerte el.