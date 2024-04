Sőt, a szakember az energiaközösség fogalmát is megismertette a hallgatósággal. Ugyanis a forradalmi technológiának köszönhetően a megtérülő költségek haszonélvezői közé, adott esetben a lakosság is belesorolható. Hiszen a jogszabályi lehetőség már rendelkezésre áll az energiafogyasztás kapcsán közösségek kialakítására is.