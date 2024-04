Az SK On Hungary (SKOH) iváncsai gyára éjszakai zajterhelése kapcsán Molnár Tibor, a település polgármestere egyeztetésre hívta a cég képviselőit. A húsvéti hosszú hétvégén, különösen a hétfői napon történt zajterhelés miatt, amellett, hogy a hatóságok felé is megtette a polgármester a bejelentést, az SK On vezetőitől is információt kért ennek okairól, arról, miért merül fel újra ez a probléma. A hét elején a polgármesteri hivatalban egyeztetett a cégcsoport munkabiztonsági vezető szakembereivel, Han Doosuval és Gáspár Csabával. Molnár Tibor polgármester átadta részükre azokat a mérési adatokat, amelyek egyértelműen jelzik, hogy különösen éjszaka túllépték a megengedett határértéket. Az önkormányzat fix zajmérője mellett a gyár is azonnal megrendelte a zajméréseket, és a hatóság is megkezdte a vizsgálatot. Han Doosu elmondta, hogy a meglévő zajvédelmi építkezéseket addig folytatják és bővítik, amíg nincsenek határértéken belül. A polgármester ugyanakkor bízik abban, hogy ezek az intézkedések valóban hathatósak lesznek. Addig azonban, amíg a zajra vonatkozó határértékeket nem tudja betartani a cég, addig a hatóságoktól engedélyt nem kapnak az éjszakai üzemeltetésre.

Forrás: Iváncsai Polgármesteri Hivatal

Mint ismeretes, az SK On Hungary az SK Group tagja, amely a – honlapjuk szerint – Dél-Korea harmadik legnagyobb cégcsoportja és a globális energiaipar egyik úttörője. céljuk az, hogy világszintű technológiákat fejlesszenek, hozzájárulva egy környezettudatosabb világ építéséhez. Az SKOH a legnagyobb autóipari gyártók első számú akkumulátor beszállítója.