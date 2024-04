A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége (MBOSZ) március 27-én Budapesten tartotta meg tisztújító közgyűlését. Az eseményen új elnökséget és bizottságokat választottak a résztvevők. Az MBOSZ új vezetése április 7-én az adonyi Duna-menti Szent Orbán Borrend központjában tartotta meg az alakuló ülését.

Az MBOSZ elnökségének ötéves mandátuma 2024. április 4-én lejárt,

ezért kellett a szövetségnek összehívnia a zárszámadó és tisztújító közgyűlését.

Az elnökségért hárman indultak harcba, és a megbízatást Kovács Róbert, a Hajósi Szent Orbán Borlovagrend nagymestere kapta meg.

Az elnökség tagjai (megbízatásuk 2029-ig szól): Kovács Róbert elnök, Enese Beáta alelnök, Győrfi Károly alelnök, Szűcs Zoltán alelnök, Sajgó Gáborné alelnök, Tutor Éva főtitkár, Szabó Attila, a szakmai és etikai bizottság elnöke, Dinnyés Ferenc, a marketing bizottság elnöke, dr. Varga Zsuzsanna, a nemzetközi bizottság elnöke, dr. Zagyva Erzsébet, a felügyelő bizottság elnöke.

A szakmai és etikai bizottságnak tagja lett Boldog Tamás, a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony ceremóniamestere is.

Az alakuló elnökségi ülésen Kovács Róbert köszöntötte a megjelenteket, majd a házigazda adonyi borrend nagymesterének, Schmidt Attilának adta át szót.

- Megválasztása után Kovács Róbert azzal keresett meg, hogy Adony az ország középpontjához közel fekszik, mit szólnánk ahhoz, hogy emiatt itt tartanák meg az MBOSZ elnökségének alakuló ülését. Örültünk a megkeresésnek, és azonnal igent mondtunk. Kívánom, hogy az új éra az összefogásról és a baráti kapcsolatokról szóljon. Az adonyi borrend nevében sok sikert kívánok az új elnökségnek, az új bizottságoknak, és munkájukat, ha igényt tartanak rá, mi mindenben segíteni fogjuk.

Schmidt Attila végül dr. Terts Andrást, a MBOSZ négyszer újraválasztott egykori elnökét idézte:

A borrendiség az a bor szeretetén és egymás tiszteletén alapuló baráti közösség.

Schmidt Attila után Kovács Róbert megkérte az új elnökségi tagokat, mutatkozzanak be, néhány mondatban mondják el elképzeléseiket a szövetség jövőjét illetően. A megszólalásokból hamar kiderült, mindenki nagyon lelkes, tele van ötletekkel, és kiemelten fontosnak tartja az együttműködést. Azt is többen kifejezték, hogy a következő ötéves ciklusban jobban működik majd az elnökség, mint korábban, és a tervek nemcsak tervek maradnak, hanem azokat meg is valósítják.

Abban mindenki megegyezett, hogy visszafelé már ne nézzenek, a feladatokra összpontosítsanak

a tisztesség és a barátság mentén.

Ezután szakmai beszélgetést folytattak az elnökség tagjai, később a szakmai bizottságok is bekapcsolódtak az eszmecserébe.

Végszóként annyit: a vasárnapi találkozó tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége új és jó úton indult el.