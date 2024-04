Ahogy az az interneten olvasható, az egészségügyi világnapot április 7-én ünnepeljük annak apropóján, hogy 1948-ban ezen a napon kezdte meg működését az ENSZ szakosított intézményeként az Egészségügyi Világszervezet. A roma kultúra napja a cigányság és a cigány kultúra ünnepe, az Egyesült Nemzetek Szervezete pedig április első hétvégéjét nyilvánította ennek világnapjává (amely idén április 6-ra esett).

E két ünnepkörről emlékeztek meg április 7-én a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Mint arról a bv. beszámolt, az intézetükben elhelyezett fogvatartottak egy teljes hétvégén át tematikus foglakozásokon vehettek részt, amelyek célja egyrészt a roma hagyományok ápolása, másrészt az egészséges életmóddal kapcsolatos tudás gyarapítása volt. A csoportos foglakozásokon túl, a hétvégi programsorozat részeként műsorral szolgált a mindig nagy népszerűségnek örvendő zeneszakkör is. A faliújságokra olyan alkotásokat helyeztek ki, amelyeket a fogvatartottak készítettek az ünnepek témájában. A bv. hozzátette, a hétvége napirendjei remek lehetőséget nyújtottak minden résztvevőnek a családi hagyományok felelevenítésére, ezáltal a megemlékezésre is, nem utolsó sorban a káros szenvedélyektől mentes, az egészségtudatos életmód kialakítására való törekvés nyomatékosítására, hogy ezzel is az intézet reintegrációs tevékenysége erősödjön.