Fotó: Balogh Tamás

Lipták Tamástól a szervezet elnökétől ezt is hallottuk

- Bíztam benne, hogy a tagság egyhangú, igennel történő szavazással dönt az elmúlt egy év munkájáról szóló beszámolónk elfogadásáról. A látvány valóban észak-koreai szavazásokat idézte, de szerencsére itt egészen másról volt szó. A viccet félretéve, a tagság ismeri az eseményeket, hiszen aktív részese volt azoknak. Transzparens volt a gazdálkodásunk is. Ezért nagy újdonságokat nem mondhattam róla. Egy szolid és konszolidált időszakon vagyunk túl, és azt gondolom, hogy hasonlóképen folytatjuk tovább a közös munkánkat.

A sokrétű tevékenység mellett

- Kertbarátokként alakultunk meg annak idején, de a legfőbb erősségünk nem is a szakmai összetartozásban, hanem a közösségünkben rejlik. Az elődöm és én sem vagyok kertészmérnök. A kezdetekben sem kizárólag a gyakorlatban is kertészkedőket vették a soraikba, de mégis erős közösséget kovácsoltak magukból az elődeink. Azt szoktuk mondani, hogy akinek legalább egy cserép virágja van a lakásában, amiről gondoskodnia kell, az már jelentkezhet a sorainkba. A mai napig is szeretettel és nyitottsággal fogadunk minden hozzánk jelentkezőt.

Fotó: Balogh Tamás

Erre az évre is gazdag programot állítottak össze

- A szokásaink életben tartásához visszanyúlhatunk a Szeleczki Sanyi bácsi időszakában megéltekhez is, mert az is nagyon sikeres időszak volt. A mai korban jó kapcsolatot ápolunk a város többi civil egyesületeivel vagy éppen az önkormányzattal is, hiszen szívesen és tevékenyen veszünk részt a város eseményein. Az elmúlt évben jelentős fejlesztést hajtottunk végre a Tájházunkban, ahová akár az említettek, akár magánszemélyek is elmehetnek, hogy a programjaikat ott bonyolítsák le. Mi is segítünk másoknak és ahogy az elmúlt negyvenöt évben, ha hívnak mi szívesen megyünk, hogy támogassuk őket.