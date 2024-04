A sportpálya és az intézmény környéke már kora délelőtt vibrált és élettel telt meg, a kéket viselő résztvevők mellett csodás földbe szúrt kék tulipánok mutatták az összetartozást. Az esemény koncepciója a szemléletformálás volt, és a résztvevők valóban kitettek magukért, hogy tiszteletteljesen fejezzék ki támogatásukat az autista közössége felé.

A programok sokszínűsége lenyűgöző volt. A Spartan Cheerleading Sportegyesület energikus bemutatója felvillanyozta az egész közönséget, míg a Duna Dog Center által felvonultatott kutyák varázslatos pillanatokat teremtettek. A Digitál Zenekar zenéje pedig még inkább fokozta az esemény hangulatát.

Fotó: Laczkó Izabella

A résztvevők aktívan bekapcsolódhattak a különböző sport- és művészeti tevékenységekbe is. A zumbázás Délczeg Zsófival felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek, aki szereti az energikus táncos mozgást. Az ökölvívó bemutató, az íjászkodás és az akadálypálya pedig kihívásokkal teli lehetőségeket kínáltak a résztvevőknek.

Fotó: Laczkó Izabella

Az esemény során a Jószolgálati Otthon saját készítésű kézműves termékeiből is válogathattak az érdeklődők, ami nemcsak a közalapítvány valódi tehetségeinek adott lehetőséget a bemutatkozásra, hanem szolidáris módon támogatni is lehetett az otthon célját is. Ugyanis szeretnének egy lézervágót vásárolni, hogy további csodák készülhessenek az otthon gondozottjainak keze nyomán. Ehhez a célhoz kapcsolódott az esemény egyik kiemelkedő része a jótékonysági licit is. Két nagyszerű sportember mezét árverezhették el céljaik megvalósítása érdekében, a két felajánló Petrás Gábor és Homonnai Ferenc jóvoltából. Ez a kis gesztus is hatalmas jelentőséggel bírt az autizmus világnapján, hiszen a közösség együtt ünnepelte az autizmus sokszínűségét és elfogadását.

A "Mozdulj Kékben" esemény egy igazi példa volt arra, hogyan lehet a sport és a közösségi események erejét összekapcsolni a szemléletformálás és az elfogadás jegyében. Bízunk benne, hogy ez az esemény egy újabb lépéssel közelebb vitt azon a hosszú úton, ami az autizmusmegértés és -elfogadás felé vezet.