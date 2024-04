Az elnök akkor vázolta, hogy a több, mint ötven esztendeje társadalmi munkában felépített horgásztanya nagyszabású felújítása elkerülhetetlenné vált. Erre tudatosan készültek gazdaságilag, régóta gyűjtötték hozzá a szükséges forrást. Az előző év végéig sikerült azt elérniük, hogy felújították a tetőhéjazatot, új nyílászárókat szereltek fel, az egész épületet leszigetelték és hűtő-fűtő klímák felszerelésével korszerűsítették is a fűtési rendszert. Felszereltek térfigyelő kamerákat is, a huszonkét "őrszem" a mintegy száznyolcvanhat ott állomásozó hajó őrzését segíti.

Ezzel még nem értek a felújítás végére, ugyanis ahogy az elnök elmondta, szeretnék szilárd burkolattal (térkővel) lefedni a parkolót, illetve, a főépület előtti előkertet is modernizálnák, s így válna teljessé a kép. Viszont erre már nem volt pénze az egyesületnek. Ettől függetlenül Somfai Rezső bizakodó volt, s mint azt novemberben elmondta, keresik hozzá a forrást.

Cirka négy hónap elteltével pedig már arról értesítették az egyesület kötelékébe tartozó pecásokat, hogy április 22-től megkezdik a munkálatokat.

Lapunk érdeklődésére az elnök elmondta, a megvalósíthatóság előzménye, hogy december végével megszűnt a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége (HVDSZ), amelyhez a dunaújvárosi egyesület is tartozott (januártól már a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének égisze alatt működnek). A HVDSZ alapszabálya úgy rendelkezett, ha jogutód nélkül szűnik meg, akkor a szervezet vagyonát létszámarányosan osztják fel a tagegyesület között. Ez alapján pedig a dunaújvárosi egyesület mintegy 20 millió forintot kapott. Ezen kívül a közel 2200 horgásztaggal rendelkező egyesület helyi vállalkozóktól is segítséget kapott, így megkezdhetik a tervezett beruházást: térköves borítást kap a parkoló, a főépület előtti előkertnél pedig magaságyásokat hoznak létre, és padokat is telepítenek.

A kivitelezés április 22-én kezdődik és várhatóan június 6-ig végeznek vele. A munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatnak a horgásztanyára autóval vagy gyalogosan érkezők, ezért kérik az érintettek türelmét, megértését és együttműködését.