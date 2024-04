A napelemes rendszerek telepítésével is foglalkozó kiállítók száma jelentősen visszaesett a korábbi évekhez képest, mindez azt is bizonyítja, hogy ma már csak az életképes cégek tudnak ezen a piacon megmaradni, hatékonyan működni.

Tímár Milán az ST Solar értékesítési vezetője lapunk megkeresésére elmondta, hogy a Construmára bővített portfólióval és rengeteg újdonsággal készültek. Ilyen a MyRoof speciális napelem tető is, ahol nem plusz héjazatra kerül a napelemes rendszer, hanem maga a fotovaltikus panel képezi a héjazatot is. Magyar fejlesztésű prémium minőségű hőszivattyút is bemutattak és elmondása szerint rengeteg érdeklődtek az autótöltőikről, ami az egyre növekvő elektromos autózás népszerűségének tudható be. Kiállítottak egy prémium minőségű Carportot is, azaz egy napelemes kocsibeállót, amely szigetüzemről is képes az autótöltést ellátni.

A ST Solar folyamatosan azon dolgozik, hogy a piac legújabb, egyben legminőségibb termékeit biztosítsák ügyfeleiknek. Már nem csak magán személyek, hanem más telepítők, cégek segítségére is vannak, ugyanis elindították nagykereskedelmi üzletágukat is.