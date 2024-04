Négynapos rendezvénysorozattal ünnepelte alapításának 50 éves évfordulóját az Adony Táncegyüttes. Április 25-én, csütörtökön szőlőhegyi pincemustrával, borkóstolóval indult az események sora. Április 26-án, pénteken délután az elhunyt táncos társakra emlékeztek a temetőben, majd az emlékezés folytatásaként a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár Lívia termében „Indulj el egy úton” címmel kiállítás nyílott az együttes 50 évét bemutató tárgyakból, fényképekből. Április 27-én, szombaton 16 órától a kastélykertben felállított sátor alatt nagyszabású gálával ünnepelték félévszázados fennállásukat az együttes csoportjai. A műsorrendben Kiskun legényes, Lánytánc, Adonyi polka, Szőlőtaposó, Pendelyes, Csillagpolka, Madárkák, Mezőföldi, Kinder Rozmaring, Rezgős polka, Kalotaszegi és Szilágysági táncok szerepeltek.

Apáról fiúra, anyáról leányra száll a néptáncos hagyomány Adonyban

A gála felvezetőjében Gróf-Kozmér Amanda a művelődési ház vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elhangzott, hogy hónapok óta készültek a táncosok erre a rendezvényre egészen az alapító tagoktól a ma napig táncolókig. Tizenkét koreográfiában száznyolcan léptek közönség elé a jubileum alkalmával. Köszöntötte a táncosokat Ronyecz Péter Adony polgármestere is.

Fergeteges gálával ünnepeltek

- Régen jártam ekkora buliban – kezdte beszédét. Ötven év nagyon hosszú idő, aktívan pedig még hosszabb. A néptáncot, a hagyományőrzést mindegyik faluvezetés fontosnak és a magáénak érezte. Ritkaság, amikor egy olyan rendszerben, amelyik nem is nagyon szerette, támogatta a sváb kultúrát, engedték az embereket közösségbe járni. Ezen a közösségen van a hangsúly, hiszen minden nagy közösséget a kis közösségek alapítanak és visznek tovább. Büszkék lehetnek az együttes tagjai, mert ez a közösségépítő munka példa értékű! 2004-ben a tánccsoport megkapta az „Adonyért” emlékplakettet, más civil szervezettel együtt – mondta köszöntőjében Adony polgármestere.

A köszöntőt követően az Adony Táncegyüttes aktív résztvevőjeként, a néptánchagyományok megőrzéséért és népszerűsítését szolgáló elkötelezett tevékenysége elismeréseként Díszoklevélben részesült Králl Gabriella és Moldván Mihály.

Králl Gabriella és Moldván Mihály a táncos múlt és közösségépítő munka jutalmául vehetett át Díszoklevelet

Az oklevelet Ronyecz Péter Adony polgármestere adta át, köszönő szavak kíséretében. A folytatásban egymás után léptek színpadra a csoportok. Összekötő betétként Őze Áron hangján mesét hallhattuk. Egy tánccal pedig megemlékeztek Payer Gyuri bácsiról, aki már csak énekhangjával lehetett a táncosok között. A fergeteges hangulatú előadásokat méltán követte a szűnni nem akaró vastaps. A műsort zenével kísérte a két kitűnő zenekar a Zagyva Banda (magyar számok) és a Bandy Band (német számok) együttes. A táncos produkciók végén az együttes életében fontos szerepet betöltő vezetőknek, koreográfusoknak és segítőknek is megköszönték a sokéves áldozatos és önzetlen munkát. Színpadra szólították a rájuk jellemző koreográfia zenéjével Végső Miklóst, Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvért, Iker Józsefnét, Helmut Heil-t (nevében Moldván Mihály vette át az ajándékot) és természetesen nem maradhatott ki a sorból Wünsch László és Tomcsányi Éva néni sem.

Az együttes alapítóit Wünsch Lászlót és Tomcsányi Évát is köszöntötték

Továbbá köszöntötték a jelenlévő csoportok vezetőit is Morváné Payer Juditot, Zaka-Csikos Csillát és másokat. A környékben működő tánccsoportok képviselői is átadták ajándékaikat pár kedves szó kíséretében. Az est fénypontjaként, közös énekléssel kísérve, a születésnapi torta gyertyája is fellobbant. Sokaknak szökött ekkor könnycsepp a szemébe, ahogy a széksorok elején ott ülő, a tánccsoportot alapító Wünsch házaspárnak is, akiket nagy szeretettel hoztak el az ünnepségre a szervezők.

A német táncok is a népi hagyomány, a helyi kultúra részei

A rendezvény vacsorával és bállal zárult, ahol egészen biztosan tovább koptak a táncoscipők talpai. Remélhetőleg még ötven évig kitartanak! Utószó: Vasárnap a népviseletbe öltözött táncosok a mise után köszöntek el egymástól.