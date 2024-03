A családsegítő szakember is ember

– 2013-ban végeztem az egyetemen, Pécsen tanultam, a gyakorlatomat, pedig Budapesten végeztem. Merthogy a képzés utolsó féléve az gyakorlat. Életvitelszerűen ott éltem, az első munkahelyemen pszichiátriai és szenvedélybetegekkel foglalkoztam jó pár évig. Aztán váltottam és a Ferencvárosi Gyermekjóléti Központban kezdtem el dolgozni. Egészen a gyerekeim születéséig. Az, hogy nekem is vannak gyerekeim, egy egészen új tapasztalatot hozott be a segítő munkában is. Mivel sok olyan helyzet van, amit kisgyerekkel megélnek családok, és azt már megtapasztaltam én is.

Nem Kulcson lakom, amelynek sok előnye és számos hátránya is van. Előnye az, hogy nem találkozunk össze a nap végén az ügyfelekkel. Mivel ez akár visszatartó erő lehetne, ha egy, olyan szomszéd, vagy ismerős ügye kerülne hozzám, akiről van privátban is információm. Éppen emiatt sosem szerettem volna ott dolgozni, ahol lakom.

Amikor valaki bejön hozzám, próbálok előítélet mentesen hozzáállni, még akkor is, ha nagy a korkülönbség köztünk. Törekszem ügyfeleimben meglátni a történetüket, megérteni és lehetőségekhez képest támogatni, terelgetni őket.

A feladatokról és gyakorlatokról

– A KSZI -ben a szakmai munkámnak két része van. Az egyik a gyerekjóléti feladatok, amikor gyermek is van a családban, a másik a családsegítés, amely elsősorban a felnőttekre, olyan családokra irányul, ahol nincs kiskorú gyermek, de az életvitel, vagy az egészségügyi állapot miatt segítségre szorulnak. A gyerekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális feladat, magában foglalja a megelőzést, a kríziskezelést, a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Mindezt a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Fontos hangsúlyozni, hogy hatósági intézkedésre csak akkor teszünk javaslatot ha az előzőekben részletezett módszerek nem működnek. Sokan mondják, hogy mi közünk a problémához? Hiszen ez az ő családjuk, az ő házuk. Egy pontig ez valóban így van, viszont amikor már a gyerek sérül, akár fizikálisan, akár lelkileg, akkor az már nem magánügy. Ezt részletezi a gyermekvédelmi törvény is.

A szakmai munkán kívül intézményvezető helyettes is vagyok.

Nehéz megtalálni a rászorulókat, mert sokan szégyellik, hogy nehéz helyzetben vannak.

Alapvetően önkéntes alapon működik, amikor az ügyfél saját maga kér segítséget. De természetesen az intézmények, mint a védőnői szolgálat, a háziorvos, a gyermekorvos, a nevelési intézmények és magánszemélyek is kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. Ez egy nagyon speciális szakma, és néha szinte teljesen ellenkező módon kell jól csinálni, mint ahogy azt gondolná az ember, bármennyire is jó szándékkal van. A segítő és az ügyfél között talán a legfontosabb a bizalom, amire a kapcsolatot fel lehet építeni. Hiszen az emberek félnek, hogy megbélyegzéssel kell szembe nézniük, ha feltárják a problémáikat, vagy, hogy a körülményeik, nehézségek miatt kiemeljük a gyermeket a családból, ezért nem jelentkeznek. Pedig a nevében is benne van, hogy családsegítő, mi alapvetően segíteni próbálunk. Nyilván van egy szint, amikor mérlegelni kell, hogy egy adott helyzetben a gyerek jó helyen van-e, akár mentálisan, akár fizikálisan. Van-e mit ennie, alapvető szükségletei biztosítottak-e, alapvető jogai nem sérülnek-e. De minden esetben arra törekszünk, hogy a családban tudjon nevelkedni.

Kulcson segítőkészek az emberek

– A gyermekvédelmi jelzőrendszerben az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző hatóságokkal együtt dolgozunk. Akkor működne igazán jól, ha nem csak akkor értesülnénk egy esetről, amikor már baj van, hanem már előtte, még a megelőzés szintjén. Ezért vannak a jelzőrendszeri megbeszélések, ahol már lehetne egy-egy esetről beszélni. Amikor egy óvodában vagy iskolában megjelenik a gyerek, illetve a probléma, akkor már elég jól össze lehet rakni a képet egy-egy családról. Úgy tapasztalom, hogy az óvodában és az iskolában első körben próbálják – ami még a kompetenciájuk- helyi szinten megoldani a problémákat. Az a tapasztalatom, hogy nagyon nyitottan és pozitívan állnak hozzám. Nyilván fel kellett vennem a fonalat az elején, hiszen ismeretlenül csöppentem bele a családok életébe. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján elmondhatom, hogy itt Kulcson nagyon segítőkészek az emberek. Sok megmozdulás van a településen, a helyiek próbálják segíteni egymást. Így sokaknak gyakran, – már mielőtt eljutna hozzánk – megoldódnak a problémái, legyen szó élelmiszer vagy akár ruha adományról.

Miben segíthet a családsegítő?

– Lényegében bármiben. Akármilyen diszfunkcióval kapcsolatban, vagy egy probléma esetén, ha érdeklődni szeretne arról, hogy milyen segítséget kaphat és hova forduljon. Akkor is, ha csak információra van szükség, vagy segítéség kell ügyintézésben. Sokaknak nincs bejelentett munkaviszonya, nincs TB-je, nem tudja milyen ellátásra lehet jogosult, és milyen lehetőségei vannak. Vagy, ha egyszerűen nem tudják kitölteni a szükséges nyomtatványokat.

Igyekszünk adományokat gyűjteni és közvetíteni. Ez lehet, élelmiszer, ruha, de bármilyen felajánlást szívesen fogadunk és eljuttatjuk ahhoz, akinek éppen szüksége van rá.

Sok ügyfél élelmiszer miatt keres minket, abból viszont kevés van. Így most próbálunk kapcsolatokat keresni, ahonnan viszonylag rendszeresen érkezne tartós élelmiszer, vagy tisztasági csomag, amiből azonnal tudunk adni a rászorulóknak.

Mivel gyakran kint vagyok családoknál, azt szoktam javasolni, hogy telefonon egyeztessünk időpontot, hogy biztosan ne kerüljük el egymást.