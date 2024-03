Rákerestünk az archívumban, még 2015-ben szervezte meg először a Városvédők Újtelepért Egyesület lelkes csapata az öko-napot, és a korabeli híradások alapján akkor mintegy 15 tonna veszélyes-elektromos hulladékot adtak le (zömében a városrészi háztartásokból). Az igény már akkor is megmutatkozott, így azóta is rendszeresen megszervezik ezt az elsősorban környezetvédelmi célok miatt életre hívott akciót. Az utóbbi években igen nagy rendezvénnyé nőtte ki magát a Jókai utca környékén tartott program: a csapatot a polgárőrség, a Dunanett, az E-Elektra és önkéntesek is segítik, az ő együttes munkájuk eredményezi azt, hogy ha bár rengetegen hozzák a felhívásra a különféle kidobásra ítélt holmikat, rendkívül szervezetten zajlik a szemét átvétele, leadása, kipakolása. Nyári Ica, az egyesület egyik aktív tagja a közösségi oldalon számolt be a szombati akció mérlegéről. Eszerint 14,9 tonna műszaki és fémhulladékot, továbbá 39,7 tonna lomhulladékot pakoltak a konténerekbe. Köszönettel szólt mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a program lebonyolításához. Az újtelepi Braun Pékség és Papi Hami helyi vállalkozások például reggelivel és ebéddel támogatták a szorgoskodó csapatot. Egy ott lakó felajánlotta teherautóját a programra, amellyel tizenöt lakónak tudtak segíteni a lomok elszállításában.

Fotó: Laczkó Izabella

A lomtalanítási akciót során lehetőség volt a kerékpárokat, elektromos rollereket beregisztrálni a BikeSafe nevű rendőrségi adatbázisba. Ennek érdekében a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának kollégái is kitelepültek a rendezvényre, és a nap folyamán összesen huszonhárom járgány adatait töltötték fel a rendszerbe (ha ellopják a biciklit, így könnyebben lehet beazonosítani, megtalálni).