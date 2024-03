Bogyó és Babóca nagyon köszöni! 1 órája

Telt házzal táncoltak a legkisebbek javára

Talán már nem is annyira Bogyók és Babócák a mezőfalvi óvodások. A hétvégi mezőfalvi jótékonysági óvodabálon nyújtott műsorukat tekintve még iskolásoknak is elmehetnek, olyan nagyosan adták elő produkcióikat. A pazar műsorhoz nem is lehetett volna illőbb környezet, mint a terem falán lévő csodálatos dekorációk.

Horváth László Horváth László

Nagy Richárd református lelkész dobbal és gitárral kísérte az óvodások énekét Fotó: Horváth László

Évről-évre különleges műsorral készülnek a szervezők az óvodabálra, ahol a hagyományokhoz méltón a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda csoportjai adnak fergeteges műsort a vendégek előtt. Hogy az idén milyen nagyot alkottak, arról a videók és a képek hűen tanúskodnak. A legkisebbekért táncoltak szombaton a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda jótékonysági bálján

Fotó: Horváth László A bál megnyitójában Kovácsné Huber Zita óvodavezető köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy évek hosszú sora bizonyítja, a bálok bevételét a gyerekek játékaira, különböző rendezvények támogatására és egyéb oktatást, nevelést segítő eszközökre fordítják. Az óvodában dolgozók elhivatottsága, a gyermekekbe vetett megingathatatlan hit, ami mindenkor a felnövekvő generációk sikerének az alapja, figyelve arra, hogy tudásukat fejlesztve nyitottak legyenek az újra. Az óvodai nevelő munka napjaink gyorsan változó világában egyre nagyobb kihívást jelent. Arra törekszünk, hogy a gyerekek megmutathassák a bennük lévő tehetséget, összhangot, és mérhetetlen nagy szeretetet, amivel mosolyt csalnak a szívünkbe. A műsorral pedig igyekeznek örömet, vidámságot nyújtani a jótékonysági rendezvényhez – hallhattuk a bevezetőben. A Reptér című slágerre is remek koreográfiát készítettek

Fotó: Horváth László Az idén három produkcióval készültek az óvodások. A Szivárvány csoport Dallam az élet és a Gyermek volt minden óriás című számokkal lépett fel, melyet dobon kísért Nagy Richárd református lelkész. Ezután a Jégcsapkirály dal következett, amit szintén Nagy Richárd kísért, de most gitárral. A darabot betanította Gremsperger Mónika és Szentpáliné Futó Ágnes pedagógus. A pedagógiai asszisztens Németh Mónika, a dajka Dobai Márkné volt. A következő számban Korda György Reptér című dalára adtak elő egy koreográfiát a Napsugár csoport tagjai. Betanító pedagógus Klárné Huszta Renáta, Láposi Cintia Kitti és Dobai Márkné dajka volt. A következő szám felkészülési idejében Nagy Richárd a báli zenekarral is játszott egy számot. Az est meglepetése, mert hogy eddig az apa-lánya és anya-fia külön előadott tánccal zárultak a műsorok, ezúttal a szülők kérésére közös koreográfia készült. Bodás Dalma pedagógus által megálmodott és kitűnően bemutatott formáció méltán kapott vastapsot. A siker fokmérője, hogy közkívánatra ismételni kellett. Óriási siker minden alkalommal az apa-lány, anya-fia tánc

Fotó: Horváth László A 2024-es mezőfalvi óvodabál méltón követte az előző évek hagyományait. A mezőfalvi emberek pedig mindig örömmel töltik meg telt házas rendezvényként az iskola tornatermét. Köszönet minden olyan embernek, aki valamilyen módon közreműködött vagy segítette a rendezvény sikerét! Sokéves hagyomány Mezőfalván az óvodások bálja, ami ezúttal is telt házzal zajlott

Fotó: Horváth László

