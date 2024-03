Mint az a napirendi előterjesztésben olvasható, három különálló tervezetről van szó. Az egyik arról szól, hogy a Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola beolvadna a Széchenyi István Gimnáziumba, s annak tagintézményeként működne a későbbiekben. Mivel a Rostiban évről évre kevesebb a diáklétszám, így teljesen érthető, hogy racionális lépésre van szükség. Gazdasági szempontból az összevonás jelenti a legkézenfekvőbb megoldást (nyilván a Rosti keretszámaival megemelnék a Széchenyibe felvehető tanulói létszámot). Az nem derül ki az előterjesztésből, így csupán feltételezzük, hogy a rostis oktatás a jelenlegi épületben zajlana, s csak az operatív feladatokban, működtetésben mutatkozna meg az összevonás. Az is lehet, hogy a Széchenyiben elférne a Rosti közössége. Viszont a helyi oktatástörténetet felidézve abban is bizonyosak vagyunk, hogy az önállóságához minden iskola ragaszkodik. Volt már precedens tagintézményes összevonásra (az egykori Gárdonyi iskola például egy ideig a Petőfi iskola tagintézménye volt), de azt láthattuk, hogy ettől függetlenül az iskolák megőrizhették képzési profiljukat, saját hagyományaikat. A legutóbbi közgyűlésen a Rosti és a Széchenyi összevonását nem támogatta a testület. Egyenlőre ez még csak egy tervezet (ahogy a másik két javaslat is), de a témában már kérdéssel fordultunk a Dunaújvárosi Tankerülethez- amint érkezik a válasz, újabb cikkel jelentkezünk.

A második intézményátszervezési javaslat a Sándor Frigyes Zeneiskolát érinti. Az iskola szeretne egy rézfúvós tanszakot indítani Perkátán. Ezt a tervezetet támogatták a legutóbbi közgyűlésen.

A harmadik javaslat a Vasvári Pál Általános Iskolára vonatkozik: az iskola szeretne Kisapostagon egy új telephelyet létrehozni, az előterjesztésben foglaltak alapján alsós kisdiákok számára. Mint azt írták, az új telephely létesítése azért vált szükségessé, mert a Kisapostag és Baracs között működő iskolabusz költsége felmenő rendszerben elhagyható, hiszen a felső tagozatos tanulók számára is egyszerűbbé vált a közlekedés (városunk irányába) a helyközi járatok gyakorisága miatt. Ezt a tervezetet is támogatta közgyűlés.