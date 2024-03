Mint azt egészségügyi intézményünk írta, Parrag főorvos 1987-ben szerzett általános orvosi diplomát Pécsett, ezt követően kórházunk belgyógyászati osztályán helyezkedett el. A fekvőbeteg-ellátásban végzett munkája mellett 1992-től a diabetológiai szakrendelés oszlopos tagjává is vált. 1993-ban szakvizsgázott belgyógyászatból, 2014-ben diabetológiai licence vizsgát tett. Adjunktusi kinevezésére 1999-ben, főorvosi előléptetésére 2010-ben került sor. Osztályos munkáján túl 2010-2012. között a kórház orvosigazgatói posztját is betöltötte, ezt követően orvosigazgató-helyettesi feladatokat látott el tíz éven át. Az időközben megüresedett belgyógyászati osztályvezető főorvosi állásra sikeresen pályázva, 2018 óta irányítja a belgyógyászati összevont osztály munkáját, emellett 2022 óta klinikai szaktanácsadója a kórházvezetésnek. Dr. Parrag József szakmailag magasan képzett, sokoldalú, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, mintát adó, értéket sugárzó orvos. Szakmai korrektsége, segítőkészsége, etikus magatartása miatt munkatársai és betegei egyaránt nagyra becsülik. Munkáját az intézmény vezetése két ízben ismerte el (2004-ben Kiváló Dolgozó kitüntetéssel jutalmazta, 2016-ban pedig Szent Pantaleon Emlékéremben részesítette). Vezetése alatt a belgyógyászati összevont osztály kollektívája is elismerésben részesült, 2022-ben a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat vehették át.

Forrás: A kórház Facebook-oldala

A belgyógyászati összevont osztály osztályvezető főorvosi feladatait április 1-től dr. Birkás Gábor főorvos látja el. Birkás főorvos 1998-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte diplomáját, ezt követően kórházunk belgyógyászati osztályán helyezkedett el. 2003-ban belgyógyászati, 2018-ban kardiológiai szakvizsgát tett. Osztályos munkája mellett 2004 óta a kardiológiai szakrendelés tevékenységében is aktívan részt vesz. 2009-ben adjunktusi, 2020-ban főorvosi kinevezést kapott. A feladatvégzése során tanúsított szakmai kvalitásai, empátiája, segítőkészsége miatt betegei, munkatársai tiszteletének örvend. A hivatása és kollégái iránti elkötelezettsége érdekképviseleti szerepvállalásában is megnyilvánul, 2016 óta a Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetének vezetője.