A települési önkormányzat nevében Jobb Gyula polgármester Kulcs valamennyi nő tagját szeretettel hívta és várta nőnap alkalmából a polgármesteri hivatal dísztermébe március 8-án 17 órakor. A helyszínen az érkező vendégeket a képviselő testület férfi tagjai fogadták. Majd Jobb Gyula polgármester, Fekete György alpolgármester, Oberrecht Tamás és Posch János képviselők személyesen kedveskedtek a hölgyeknek egy-egy szál virággal. A kulcsi ünnepségen elsőként a polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Fotó: Laczkó Izabella

– Március 8-a nőnap, nem csak egy dátum a naptárban, hanem emlékeztető arra, hogy elismerjük és megköszönjük – legalábbis megpróbáljuk – mindazt a szeretetet és támogatást, erőt és inspirációt, amit a nőktől kapunk. Hiszen ők az életünk nélkülözhetetlen részei olyanok, mint a virágok, szépségükkel, ragyogásukkal, nőiességükkel gazdagítják, szebbé és színesebbé teszik a mindennapjainkat. Az élet kihívásai ellenére is kitartanak és minden területén megállják a helyüket a társadalomban, otthon és a munkahelyen egyaránt. Belegondolni is szörnyű, mi történne, ha a nőiség eltűnne a világunkból, semmi szépség, semmi gyengédség, semmi valódi esztétikai érték nem maradna. A belőlük fakadó szépség, intelligencia, erő segít bennünket sikereinkhez vezető úton. A nő biztosítja a hátországot számunkra. Éppen ezért becsüljük, szeressük és óvjuk őket. Ezúton is szeretném kifejezni szeretetemet, tiszteletemet és nagyrabecsülésemet Kulcs település valamennyi hölgy lakójának nőnap alkalmából, és kívánok sok örömet, boldogságot az év 365 napján – mondta el beszédében Jobb Gyula polgármester.