Molnár Emesének (b) és Laczkó Izabellának gratulált Várkonyi Zsolt főszerkesztő

Fotó: szabóné

Az elismerést az újságírók, munkatársak szavazatai alapján idén a főállású kollégák közül Molnár Emese újságíró, míg a külsősök közül Laczkó Izabella fotóriporter kapta a legtöbb szavazatot.

Molnár Emese

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Emese alig öt éve dolgozik nálunk, nincs is olyan újságírói feladat, amit ő ne tudna megoldani. Na jó, a sport kicsit távol áll tőle, de a kutyák – ha már így szóba hoztam őket – annál közelebb, A mopsz fajtájú kiskutyája, Johnny és a kis francia bulldogja, Dizmi elválaszthatatlan családtagok, imádja őket. Emese olyan, mint a dinamit, máskor meg a legérzékenyebb lélek. Nagyon hatékonyan „működik”, szerkesztőségünk egyik kirobbanthatatlan tagja. Nem véletlen, hogy idén az övé lett a legtöbb szavazat, sőt idén már nem először. Megkezdte begyűjteni a díjakat, mint Leo Messi az aranylabdákat. Azt tudni kell róla, vagy mégsem (?), lehet, hogy ezért majd letol, az étkek közül a rántott hús a favoritja. És nem csak enni szereti, hanem jól is csinálja. Ő az, aki el-el jár a pilláshoz is, nézzék el nekem először nem tudtam mi az, de mára már ezt is megtanultam. Megfigyeltem, hogy amikor ezen is túl van, akkor valahogy még jobb a munkakedve. Így amikor bemondja a „pillás” jelszót, akkor mindig rábólintok erre. Életeleme az újságírás, ő olyan, aki szereti azt, amit csinál. Elkötelezettsége, tudása, kapcsolatrendszere, munkabírása garancia erre. Talán nem túlzok, amikor azt írom, hogy példa is lehet mindannyiunk számára!

Laczkó Izabella

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Iza szintén majd öt éve érkezett a csapatba, igaz ő külsősként, de gyakorlatilag úgy dolgozik, mint a főállású kollégák. Ő is olyan, mint a száguldó riporter: néha csak a kondenzcsíkot látjuk utána. A kollégák őt tartották érdemesnek arra, hogy a legjobb külsős elismerést begyűjtse olyan „klasszikusok” előtt, akik az előző években rendre egymás között döntötték el az elsőséget. Ő és két kisgyermeke is nagy állatbarát, ami náluk nem csak lózung, hanem maga a valóság, hiszen mindkét kutyájuk (Kodiak és Izzy) és cicájuk (Sherlock Holmes) is mentett állatok és jól meg vannak egymással. Erről már szerkesztőségünk is meggyőződhetett, hiszen mindannyian „vendégeskedtek” már nálunk, igaz nem egyszerre. A fotózást nem ma kezdte, elmondása szerint közel két évtizede lett ennek a szakmának a szerelmese. Ez egy külön életforma, hiszen bármerre járunk a világban, gondolatban mi is mindig „fényképezünk”, ő ezt a maga valójában teszi. És ezt a szemléletet behozza a szerkesztőségünkbe is.

Emesének és Izának szerkesztőségünk és olvasóink nevében is gratulálunk!