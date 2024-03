Ha a világ minden táján nem is, de Magyarországon mindenképp szokás a névnaposokat felköszönteni. Jómagam is megpróbálok eleget tenni ennek családi, és legalább a szűkebb baráti és ismeretségi körömben. Ezen a héten három jeles, egyben tavaszkezdetnek számító névnapot is ünneplünk. Nevüket a hagyományőrző paraszti világban és manapság is elsősorban az időjóslások kapcsán emlegetjük. Ők azok, akiknek, nemhogy zsákban, de minimum zsákszámra kéne hordaniuk a meleget. Nos, egyelőre úgy tűnik, vagy nem tesznek eleget a kötelességüknek, vagy üres a zsák. Ennek ellenére boldog névnapot kívánok a Sándoroknak, Józsefeknek és a Benedekeknek!