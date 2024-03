Turizmus 1 órája

Nagyvenyimen tulipánszürettel indult a húsvéti hosszú hétvége

Siet a természet: a felmelegedés miatt idén a tulipánszüret is előbb kezdődik, már nagypénteken megnyit a szedd magad akciókra épülő virágoskertek közül több is. Az országszerte már tucatnyi helyen, több millió leszedhető virággal csábító színpompás ültetvények közül az elsők között várja a szüretelőket a Kőröshegyi Levendulás is, ahol félmillió szál tulipán bontogatja a szirmait. A TulipGarden-hálózat tíz kertje is folyamatosan nyit Nagyvenyimtől a Balatonig é a Tisza-tóig - írja társoldalunk a vg.hu.

Tavaszi tulipánszüret: korábban nyílnak a virágok is idén / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

Hollandia legnagyobb tulipánoskertjében hétmillió tulipán nyílik, de itthon sincs okunk panaszra, a Kőröshegyi Levendulásban félmillió szál virág várja a szüretelőket nagypéntektől – belépőjegy és szálanként meghatározott összeg befizetése ellenében. Elsőként a Balaton környéki tulipánkertek nyitnak meg: március 29-én, péntek reggeltől látogatható a Kőröshegyi Levendulás és a TulipGarden Balaton kertje. Az előbbi 500 ezer, de az utóbbi helyen, azaz Szőlősgyörökön is több mint százezer tulipánhagymával, pontosabban az ezekből mostanra kifejlődött, virágkorukat élő színpompás tulipánrengeteggel várja a szüretre indulókat. A tavaszi virágszüret idején a tulipánok mellett nárciszok és jácintok is nyílnak már, vagyis még, a kertek többségében ezek is szedhetők a csokorba. Az elmúlt években országos franchise hálózattá fejlődött TulipGarden az ötletgazda és alapító. Legutóbbi nyilatkozatai szerint már 13 helyen összesen 3,5 millió szál tulipánnal várja a vendégeket, de a cég honlapján egyelőre tíz kertről lehet konkrét információkat találni. Legkésőbb, az április 5-i hétvégén nyit például a Tisza-tavi, Abádszalókon található tulipános is, és ekkorra időzítette a szüret kezdetét a TulipGarden Dunakanyar is, ahol tavaly az összes tulipánt leszedték. Nem véletlenül a leglátogatottabb ez a hely, miután Budapesthez ez van a legközelebb. A kékcsei tulipánoskert a tavalyi szüret idején / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország A tulipánszüretre specializálódott kertek mindegyike más: Nagyvenyimben van például a leggyümölcsösebb, ahol a szedd magad akciót a tulipánok után különböző gyümölcsökre is meghirdetik.

Mórahalmon a rózsakerti részre is büszkék a tulajdonosok, akik játszótérrel, szalmabálákkal és programlehetőségekkel várják a tulipánszüretre készülőket. A kiegészítő programok máshol is egyre inkább ráépülnek a legszínesebb hétvégékre, a cél, hogy a vendégek minél többet időzzenek, amihez a virágszüreten túl kiegészítő attrakciókra is szükség van. Ami biztos, hogy a tulipános képek órákon belül elárasztják a közösségi médiát, a virágos sztorik és szelfik pedig egyre többeknek csinálnak kedvet a hasonló programokhoz. Abádszalók: a tulipánszüret a Covid idején is jó programlehetőség volt / Fotó: Ujvári László A Kis-Ázsiából származó tulipán évszázadok óta bűvöli el az embereket, a különleges színekben pompázó növény ritkán illatos, de viszonylag tartós virágot bont tavasszal. A Kőröshegyi Levendulás 2012 óta, a TulipGarden hálózat pedig 2018 óta van jelen a virágpiacon, ahol az évről évre szaporodó hagymás növény a szezonnyitó attrakciók legjobban várt színfoltja lett. Van, ahol a tavasz és a nyár folyamán levendulát, máshol gyümölcsöket, és van, ahol például rózsát is lehet szüretelni. A rendszer mindenkinek előnyös: a növényekért, gyümölcsökért helybe mennek a vevők, akik így a meseszép környezetben válogatva jutnak hozzájuk, mivel a nekik legjobban tetsző virágot vagy gyümölcsöt szedhetik le és vihetik haza a kiskereskedelmi áraknál olcsóbban. Forrás: vg.hu

