Gyógyvíz várja a gyógyulni vágyókat!

Az első előadó, Viczai János a helyi Gyógy- és strandfürdő vezetője, kizárólag e létesítmény bemutatására vállalkozott és azt stílusosan, tanárurasan felkészülve tette meg. A teltháznyi közönség gyaníthatóan sok, eddig ismeretlen, de hasznos információhoz jutott a fürdő által nyújtott gyógyító szolgáltatások közül. Mellette olyan technikai részleteket is megismerhettünk, amik a hétköznapok történéseit és a tervezhető jövő lehetőségeit világították meg.

Viczai János

Fotó: Balogh Tamás

Szerencsénkre hagyott időt az információi megemésztésére, és még biztatott is bennünket egy kedvező jövőkép vizionálásával.

Miért jó választás nálatok fürdőzni?

– 623,5 méterről jön fel a hidrogénkarbonátos, nátriumkloridos magas sótartalmú gyógyvizünk. Ezzel ötféle gyógykezelést tudunk biztosítani a vendégeink számára. Baleseti sérülések utókezelésére, reumás problémákra, bőrbetegségekre, izületi gyulladásra, idegfáradtságra, stressz oldására nagyon jól funkcionál. Nagyon hasonlít a sárvári és büki vízre is.

Drága mulatság a földvári gyógyító kezelés?

– Ezeket nálunk viszonylag könnyen megfizethető áron érhetik el. Kérjenek hozzánk egy beutalót és mi a szakorvosunk segítségével egyszerűen tudunk segíteni nekik túljutni a bürokratikus nehézségeken. A tényleges gyógykezelésnek ötvenhat napon belül be kell fejeződnie.

Mellékhatásokról nem kell félni az idelátogatóknak, de az gondolom nyilvánvaló, hogy a szívbetegek jól teszik, ha kikérik az orvosuk véleményét arról, hogy milyen formában vegyék igénybe az itteni gyógyító lehetőségeket.

Mi lesz a vizünkkel?

A kérdésben érezhető aggódásra: érdemi válaszokat a téma alapos tudományos és gazdasági ismerete nélkül nem is kaphattunk volna. Az erre rávilágító Sós József nyugalmazott vegyésztechnikus nem kívánt kockázatos, sordöntő, és akadémikus válaszokat találni a nem is olyan távoli jövőben fenyegető ivóvizes problémákra.

A jó humorú, de könyörtelenül számoló vegyész rámutatott arra is, hogy a helyi ivóvíz csőhálózatok fölött sajnos már eljárt az idő. A műszaki llapotuk miatt egyre rosszabb, pazarló, a bennük lerakódó anyagok és vegyületek miatt, az egészségünkre is veszedelmesek lehetnek.

Praktikus, bár nem föltétlenül a kedvünkre való tanácsokkal is szolgált. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy bár kedvünk szerint húzhatjuk az időt a jó minőségű házi víztisztító berendezések beszerzésére, de azt egy időn túl, felelősen nem odázhatjuk el.

A másik baráti tanácsa (már csak az idősebb jogán is) a takarékosságra való íntés. E témában szelíden megpendítette a mára már pazarlóvá vált gyakorlatunkat, mely szerint az ivóvízkészletünkkel mosunk autót, locsoljuk a kertünket, és én is csak halkan súgom meg: gyakran azt használjuk az ipari technológiák működtetésére is.

Egy jó hír azért belefért az információ halmazba

A híres dunaföldvári forrás vizéről a speciális laborvizsgálatok után elmondhatjuk, hogy jó minőségű, és ivóvízként fogyasztható. Legalábbis a mintavétel napján egészen biztosan az volt. Azt viszont a lelkes fogyasztóinak tudniuk kell, hogy a mért értékek akár rövid időn belül is változhatnak.

E témában is elhangzott egy jó tanácsa: Csakis fertőtlenített edénybe vételezzenek belőle, és bár nem mindenkinek egyszerű az ivóvíz ily módon történő beszerzése, de óvakodjanak a hosszabb időre való „bespályzolásától”!

Sós József

Fotó: Balogh Tamás

Sós József nyugdíjas vízvegyészt gyakran, mint a „vizes bácsit” emlegetik a településen. Elmondta: – Ebben a szakmában dolgoztam a paksi erőműben huszonhat évig. Harminc év után tértünk vissza a városunkba és most már főleg az itthoni dolgokkal foglalkozok. A vállalkozásom egyik szakterülete a víztisztítás és a vizes szaktanácsadás. A víz, a kút, vagy a hálózat mindig ad gondot az embereknek, akik ezért olyankor gyakran fölkeresnek vele és szívesen segítek.

A dunaföldvári forrás vizéről

– Általában is a forrásvizek mindenhol nagyon divatosak, mert főleg a kirándulókat látják el friss vízzel. Egy kis nosztalgiával állnak meg mellette és arra gondolnak, hogy ez biztosan egészséges, tiszta és finom is. A dunaföldváriak, mint közös kincsükről büszkén beszélnek a forrásunkról.

A miénknek több száz éves története van, de mégsem tudjuk, hogy a belőle nyert víz honnét származik. Az összetétele nagyon hasonlít arra, amiből a városi vezetékes vizet nyerjük. Ebből gondolom, hogy ez is egy mély forrás.

Egy nagy előnye, hogy mivel nem csővezetéken folyik, és nem központi szolgáltatás, ezért nem kell vegyszerrel fertőtleníteni. Ezért a mi esetünkben nem lehet benne mérni vasat és a mangánt (ami szennyező anyag), míg a vízhálózatban mindig megtalálható.

Szerintem is nagyon jó íze van, de a fogyasztása mindenkinek a saját kockázata terhére történik. Az előadásomban is hangsúlyoztam, hogy nem ajánlott hosszabb időre, mondjuk egy hétre valót vinni belőle, pláne a nyári melegben, mert akkor néhány nap után már biztosan lesznek benne baktériumok.

Jó tanács

– Persze megértem én, hogy ha valaki lemegy, akkor nem két litert akar hazavinni. Egy-két napra valót vigyünk belőle. A másik megoldás egy kis anyagi kiadással jár. Egy olyan készüléket mutattam be a hallgatóságnak, ami nem csak a vizet, hanem az edényeket is fertőtleníti. Ez főleg akkor hasznos, ha több nap után töltünk magunknak ivóvizet és azt a fogyasztás előtt fertőtlenítjük. Az íze ugyan nem lesz olyan, mint a frissé, de legalább egészségessé válik.

Kié a forrás?

– Nem a városunké, hanem mint az összes többi, az állam tulajdona. Éppen ezért mi nem palackozhatjuk, de hazavinni szabad. Valószínűleg az árak emelkedése miatt nőni fog a keresettsége.