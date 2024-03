Menetrend szerint március 15-én érkezett vissza a mezőfalviak híres madara. A több évtizedes történelemmel rendelkező piactéri fészket először a hím foglalja el, hogy kellően kiigazítva, kicsinosítva várja majd párját. Tavaly március 14-én állították helyre az EON és a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei a szétázó, saját súlyától ledőlt fészket. Mondható, az utolsó pillanatban, mert másnap már meg is érkezett a lakója.

Fotó: Horváth László

Szerencsés szaporulatot követően az ősszel bővebb létszámban kelhettek útra a téli pihenő felé. Kérdés maradt a mezőfalvi emberekben, vajon az újjáépített boglyalakás kellően vonzó lesz-e az idei esztendőben is? Nos a jelek és a képek tanúsága szerint folytatódhat a mezőfalvi gólyacsalád története. Samu az idén is napra pontosan március 15-én, az ünnepre érkezett. Nem is egyedül, vagy tized magával, ahogy a falubeliek látták a madarakat a Páskom legelőn élelmet keresni.