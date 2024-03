A nyílt testületi ülésen elsőként a napirendi pontokat szavazták meg a képviselők, majd Márok Csaba Mezőfalva polgármestere a költségvetés számaival indította ismertetőjét. A község költségvetése komoly összeg, amihez komoly feladatok társulnak – hallottuk a felvezetésben. Majd így folytatta: Az idei év fő feladata a közvilágítás korszerűsítése, amely munka már 2023-ban elindult. A pályázat, a megvalósulási ütemek részletesen is kibontásra kerültek. Ahogy elhangzott, az első ütem már befejeződött január elején. Jelenleg ebből az ütemből kimaradt részek tervezése folyik. Hangsúlyt kapott a beszámolóban a kátyúzás kérdése. Ez utóbbi téma szintén sarkalatos a község életében. Elhangzott, rendkívül elhasználódottak a falu útjai. 3-4 cm vastag aszfaltozásra lenne szükség. Ennek ára most nem vállalható, mert közel egymillió forint lenne ingatlanonként.

Kvárik József a szelektív kukák cseréjének egyszerűsítését kérte

Fotó: Horváth László

Hangsúlyt kapott az utcai fekvőrendőrök felszedése, mert nem hozta be a várt sebességcsökkentő eredményt, és több a hátránya, mint az előnye. A jó hírek közül elsőként a Semmelweis utca vízelvezetés munkálatainak megszavazásáról kaptak tájékoztatást a résztvevők. Az óvodától nyílt árokban vezetik, majd zárt rendszerben folytatódik a temetőig. Rendbe rakják a Liget sori szolgálati lakást is. Az idén belső átalakítást végeznek, valamint egy szobát hozzávesznek. Megváltozott az orvosi ügyelet elérhetősége és rendszere és a védőnői szakmai irányítás is átkerült a megyei szervezethez. A tárgyi feltételeket azonban még hiányosak a munkához. Próbálnak segíteni ezen.

Tóth Ferenc a közvilágítás hiányosságaira hívta fel a figyelmet és tett javaslatot a pótlási helyekre

Fotó: Horváth László

A hírekben hallottuk még, hogy dr. Prajda-Pop Ramóna háziorvos május elsejével visszatér a körzetébe. Továbbá, hogy folytatódik az ágapríték gyűjtése és tüzelése az önkormányzatnál. Egyelőre türelmet kérnek a lakosságtól az új közmunkáscsapat létrejöttéig. Valamint felfestettek két parkoló jelzést a pénzautomatához, hogy ne büntesse meg a rendőrség az oda érkezőket. A polgármesteri beszédben még az is elhangzott, hogy nem fogják üres kasszával magára hagyni a települést az önkormányzati választások után. A voksolás június 9-én esedékes. A jelenlegi testület október 1-ig marad a helyén, ezzel is biztosítva a gazdálkodás folyamatosságát a megválasztott új testület hivatalba lépéséig. Eddig is a falu javáért dolgoztak és ezután is így lesz – hangzott a zárszóban.

Nagy eredmény volt tavaly a Kinizsi utca végének aszfaltozása

Fotó: Horváth László

A folytatásban lakossági kérdéseket fogadott a testület. Köztük az egyik legnagyobb problémára a külterületi és a szőlőhegyi illegális hulladéklerakás megszüntetésének módjára, lehetőségeire voltak kíváncsiak a kérdezők. Nagy gond a kóbor ebek befogása, kezelése. Sok észrevétel érkezett a világítás korszerűsítéshez. Több helyen jelezték a lámpák számának elégtelenségét. Forgalmas szakaszokról hiányzik a fény, így balesetveszélyes helyzetek is kialakulhatnak. A válaszokban ígérték, egyeztetnek a tervezővel a megoldás érdekében. Szintén nagy gond a szőlőhegyi utak állapota. Ebben is lesz némi javulás a lehetőségekhez mérten.

A legnagyobb projekt 2024-ben a közvilágítás korszerűsítésének folytatása

Fotó: Horváth László

Nem megoldott, illetve körülményes a szelektív hulladékgyűjtő edények elhasználódás, vagy törés utáni cseréje. Javaslatként felmerült, kérhetne az önkormányzat néhányat ennek érdekében. A lakossági hozzászólások után Mezőfalva képviselői is elmondták álláspontjukat a felmerült témákban. Továbbá számot adtak az elvégzett képviselői feladataikról. Zárszóként elhangzott, néha vannak vitás ütközéseik, de továbbra is egy irányba vezetik a falu szekerét.