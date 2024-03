A dunaújvárosi Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI iskolanyitogató program keretében tartott mesés foglalkozást a leendő elsősöknek. Az óvodásokat két helyszínen is szórakoztató, interaktív történetekkel várták. Az egyik teremben a közelgő húsvét volt a mese témája, ezt a gyerekek később el is játszották, így maguk is szereplőkké váltak, sőt, még a nagy népszerűségnek örvendő tojáskeresés sem maradt el. A másik helyszínen egy próbatételekkel teli, kalandos úton juthattak el a nagycsoportosok az Elvarázsolt kertbe, ahol aranyalmákat is szerezhettek.