Egy diszkontáruház – lánc dunaújvárosi üzletében történt a fent nevezett eset, amely szerint a vásárló zsírszalonnát vett, amelynek csomagolásán jól látható módon feltüntették a termék kilós árát és azt, hogy az a csomag mennyibe került.

A gyanútlan vásárló

Gyanútlanul vitte a kiválasztott terméket a pénztárhoz, de nem a feltüntetett árat „dobta a gép”, hanem teljesen mást, többet, mint ami a csomagoláson volt. Erre a panaszosunk azt a választ kapta, hogy „az ár a holnaptól induló akció, így ma még a blokkon szereplő összegbe kerül.” A vásárló nem is hagyta annyiban, és jelezte, hogy „akkor talán holnap kéne kirakni a hűtőbe, hogy ne a vásárló legyen becsapva. Erre annyi volt a válasz, hogy akkor lehet már nem fogyna el és rajtuk marad.” No, ezután fordult hozzánk az olvasónk, mi pedig a fogyasztóvédelemhez, amelytől meg is érkezett a válasz, amelyet betűhíven közlünk:

A fogyasztóvédelem informál

„Az áru eladási ára olyan jelentős tényező, amely alkalmas arra, hogy a fogyasztó magatartását befolyásolja, vagyis olyan vásárlási döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Megtévesztő tevékenységnek minősül, ha a vállalkozás a terméken, annak csomagolásán, illetve egyéb kommunikációs eszköz útján a termék eladási áraként a ténylegesen fizetendő árnál alacsonyabb árat jelöl meg. Ez esetben az üzlet üzemeltetője megtévesztő ár tájékoztatással valósít meg jogsértést. Az üzletet üzemeltető felelőssége, hogy a termékek aktuális eladási árát feltüntesse, a még nem akciós terméket megfelelő ár tájékoztatással ellátva kellett volna forgalmaznia.

A fogyasztó minden ilyen esetben bizalommal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely eljárás keretében megvizsgálja az esetet, és érdemi döntést hoz. Amennyiben a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a kereskedő nem járt el jogszerűen, a hatóság fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja az üzlet üzemeltetőjét.

Közérdekű bejelentés megtétele

Ahhoz, hogy a Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság, ki tudja vizsgálni az esetleges jogsértéseket, a fogyasztónak írásban közérdekű bejelentést kell tennie az érintett vállalkozás, a vásárlás helye, időpontja, a termék megnevezése közlésével, és a rendelkezésére álló bizonyítékok megküldésével.

A fogyasztó, amennyiben az árkülönbözetet vissza szeretné kapni, elsősorban az üzletet üzemeltető vállalkozás központi elérhetőségein jelezheti panaszát, illetve visszafizetési igényét. Amennyiben ez nem eredménnyel, a pénz-visszafizetési igényével a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat, ahol ingyenesen eljárást kezdeményezhet.”

Annyit ehhez hozzátehetünk, amennyiben a jövőben hasonló esettel találkoznak, arra biztatjuk olvasóinkat, hogy osszák meg velünk annak érdekében, hogy mindannyian tanulhassunk belőle!