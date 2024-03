Székesfehérváron, a Zsolt utcai Krisztus Király templom virágvasárnapi szentmiséjén Tornyai Gábor atya elevenítette fel Jézus Krisztus útját a keresztig, szenvedéstörténetét a Golgotáig, ám a húsvéti ünnepekre való készülődés jegyében a barkaszentelés és -osztás sem maradhatott el, írja a feol.hu. A szertartás alatt már kifeszítve kapott helyet az a torinói lepelmásolat, melyről a szentmisét követően Zemlényi János lelkipásztor tartott előadást az érdeklődőknek.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A torinói leplet Péter és János apostol találták meg a sírban, ahol Krisztus testét elhelyezték. Az asszonyok mondták ugyanis nekik, hogy üres a sír, nincs ott Jézus. Amikor beléptek a sírba, látták az összehajtogatott leplet, amelyből nem kiszállt Jézus, nem levette magáról, hanem egyszerűen nem volt alatta. János számára ebben a pillanatban vált világossá, hogy mindaz, amit Jézus az évek során elmondott - a történetek a haláláról, feltámadásáról, megváltásról és az ő küldetéséről -, egyszerre igazzá, valósággá vált. Rájött, hogy amit Jézus mondott, az mind úgy igaz – vázolta a torinói lepel történetét a lelkipásztor. A Krisztus Király plébániára Torinóból érkezett a most is látható hiteles másolat, amely az eredeti pontos fotómásolata: ugyanazokat a lenyomatokat tartalmazza, mint az eredeti. - Rengeteg vizsgálat lezajlott a torinói lepellel kapcsolatban, a tudomány összes arzenálját felvonultatták, mindennel megvizsgálták. Egészen száz százalékosan biztos, hogy ez a lepel egy halott, keresztre feszített ember testét takarta. Továbbá mindenben megegyezik az evangéliumok leírásával a keresztre feszítési mód. Az eredetiséget erősítik továbbá azok az anatómiai alátámasztások is, melyeket szintén megtaláltak a leplen. Hozzánk tehát ennek a lepelnek a hiteles másolata került, amely éppen azért jó, mert mi arra Jézusra gondolhatunk, akit ebbe tekertek. Tehát számunkra nem is annyira maga a relikvia, az ókori tárgy a legfontosabb, hanem a viselője, az üzenete, amit hozzánk elhoz húsvétkor.

A lepel virágvasárnap egész nap látogatható, ahogy március 29-én, Nagypénteken és 30-án, Nagyszombaton is. A nagypénteki szertartás a templomban 16:30-kor lesz, Nagyszombaton pedig 18 órára várják a híveket.