Minden nemzet múltjából építkezik, ahogyan a magyar is. A szakemberek szerint a történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk tűnjenek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, önfeláldozásukért a múlt felidézése során nem elég emlékeznünk, köszönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. A törekvéseket megvizsgálva felismerhetjük a célokat, amelyekért ma is küzdeni kell. A rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde szakemberei is fontosnak tartják a gyermekek nemzeti identitásának erősítését. Mivel a történelmi események, a XXI. századi forradalom nehezen érthető egy óvodás számára, ezért könnyebb élménnyé, megérezhetővé tenni. Ezért látogatnak el az intézmény csoportjai a településen található emlékhelyhez a Petőfi szoborhoz.