Ártalmatlan vírusbetegség, a gyerekeknél mégis látványos kiütéseket okoz a lepkehimlő, amely főleg az arcon jelenik meg pillangó alakban – árulta el a feol.hu-nak Gruiz Andrea, székesfehérvári gyermekorvos, kérdésünkre hozzátéve: a betegséget a Parvovírus B19 okozza. Viszonylag ritkábban van ilyen nagy járvány a lepkehimlőből, mint most, de nincs ok az aggodalomra. A további tünetek kapcsán elmondta:

- A test is tele van ilyenkor kiütéssel, rózsaszín foltokkal, de a kis betegeknek más bajuk ilyenkor gyakorlatilag nincs, s igen ritkán van szövődménye is. Kismamáknak - ahogy semmilyen vírust -, főleg az első trimeszterben, nem jó elkapni, de ilyen esetekben is csak ritkán fordul elő szövődmény.

Gruiz Andrea gyermekorvos

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A gyermekorvos hozzátette: viszonylag hosszú a betegség lappangási ideje, akár tíz nap is lehet, viszont amikor a kiütések megjelennek, akkor már nem fertőznek a gyerekek. Mire tehát diagnosztizálható a lepkehimlő, már nem is kell kitiltani a gyerekeket a közösségből. Gyógyszerezésre nincs szükség – tette hozzá a szakember, ahogy azt is: amennyiben szükséges, általános viszketéscsillapító gyógyszereket lehet alkalmazni, illetve a kiütések ideje alatt a kádban fürdés helyett a rövid zuhanyozás ajánlott.