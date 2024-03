Itt a tavasz, fekszünk a fűben és csak bámulunk az égre, mennyi madár száll fenn, milyen jó lenne nekünk is a magasba emelkedni! Ez utóbbi azonban nem is olyan lehetetlen. Május 4-én, szombaton 9 órától a Repülőteret üzemeltető Baracs Repülő Kft. és a HVGC Magyar Régi Vitorlázó Repülő Klub közös szervezésében egy igazán különleges napra várják az érdeklődőket. A pontos megfogalmazás szerint nyílt vitorlázó repülő csörlős üzemnapot tartanak. A részletekről Mihalcsek Noémitől, a repülőtér vezetőjétől kaptunk tájékoztatást.

Budaörsi Endresz Repülőklub két tagja Szarvas Zoltán, Dosek Dániel

Fotó: Horváth László

- Baracsnak és Kisapostagnak van egy régi kincse, hivatalos nevén a Dunaújvárosi Repülőtér. Szeretnénk szélesebb körben is megmutatni, hogy az itt lévő közösség azért nem annyira zárt, mint sokan gondolják. Rengeteg lehetőség van a repülési vágy kielégítésére, melyből ezen a repülőtéren is számos rendelkezésre áll. Különösen érdekes lehet ez a környező települések lakói számára, hiszen nekik nem kell órákat utazni, mert itt van karnyújtásira a repülőtér. A nyílt nap célja, hogy minden korosztály felé nyissunk. Megismerhessék a vitorlázó repülés szépségét. A május 4-ei alkalom egy rendes repülőtéri üzemnap, ahol a sorakozótól a felszállásig végig kísérhetjük azokat a teendőket, ami a levegőbe kerüléshez szükséges.

Természetesen a nap folyamán nemcsak a technikai dolgokat, hanem a csapatot, a pilótákat, oktatókat is megismerhetik a résztvevők. Beszélgethetnek velük, és egészen biztosan minden kérdésre választ kapnak. A program különlegessége, hogy az első tizenöt regisztrálónak lehetőséget biztosítunk, hogy díjmentesen kipróbálhassa a csörlésből való felszállást. A regisztráció egészen május 4-ig nyitott. Tehát ez nem repülő nap, hanem nyitott műhelynapként nevezhetjük. Bízunk benne, a kilátogatók közül minél többen kedvet kapnak ehhez a különleges és szép technikai sporthoz, valamint az induló képzéseinkre is jelentkeznek. Ehhez talán nincs is jobb alkalom, mint a májusi nyílt üzemnapunk. Május közepétől pedig már a vitorlás tanfolyam is elkezdődhet. Ami még fontos, az üzemnap befogadóképessége limitált. Jelentkezni a [email protected], Tel: 06302009457. A 18 éven aluliak csak a szülők írásos beleegyezésével, a szülők helyszínen való megjelenésével repülhetnek.

Jó lesz tehát megjegyezni a május 4. dátumot! Akár repülhetünk is egyet!