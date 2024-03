A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdetett pályázatot a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja keretében. Ennek részeként nyerte el felsőoktatási intézményünk a támogatást.

Mint írják, A pályázati program célja, hogy mind az egyetemista hallgatókat, mind a középiskolás diákok közül kiválaszthassák azok a személyeket, akik tehetségük kibontását az egyetemi keretek között szeretnék megvalósítani. Nekik olyan programokat szeretnénk biztosítani, amellyel bekapcsolódhatnak az egyetemi életbe, munkába. Ezzel bizonyos mértékben szeretnék biztosítani az oktatói utánpótlást is. A megvalósítás részleteivel kapcsolatban kifejtették, hogy a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézetében a diákköri műhelyek az intézet kutatócsoportjaihoz, valamint az intézet MSZK (Műszaki Szakmai Kollégium) Tagozatához kapcsolódnak. Az intézetben anyagtudományi, roncsolásmentes anyagvizsgálati és villamos kisüléses anyagvédelmi kutatócsoport működik. A kutatócsoportok tevékenységüket szakmai napokon, tehetségnapon, TDK konferenciákon, szakmai kávéházakban, a tudományos héten, a KAC honlapján mutatják be. Az ipari partnerek számára szervezet TIP (Területi Innovációs Platform) napokon mutatják be a kutatócsoportok az eredményeiket. A kutatócsoportok finanszírozását elnyert PIACI KFI pályázatok, valamint külső partnerek által megrendelt tevékenységek fedezik. Az egyetem saját folyóiratában a Dunakavicsban, illetve nemzetközi szakmai folyóiratokban publikálják tevékenységüket. A kutatócsoportokban dolgozó oktató-kutató kollégák a hallgatók személyes mentorálását is ellátják akár TDK munka, akár szakdolgozat konzulensként.

Ez a szakmai pályázati program 2023 júliusában indult, és idén augusztusban ér a végéhez.