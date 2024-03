Elmesélte, hogy napokkal korábban egy elhunyt hozzátartozója sírjához látogatott el a dunaújvárosi köztemetőbe. A sírkerti munkálatok miatt a kézi táskáját ideiglenesen a szomszéd sírhoz tette át. Miután végzett, elindult hazafele. Viszont később eszébe jutott, hogy a táskáját ott felejtette. Unokája rohant vissza a temetőbe, hogy megnézze, megvan-e még. Soha nem szeretnék ilyen szituációba kerülni, mint a hölgy, el tudom képzelni, milyen villámcsapásként érhette őt a riadalom, hogy a táskájával együtt az iratai és a pénztárcája is oda lehet. Nem lepődnénk meg azon, ha időközben ismeretlen tettes a hóna alá kapta volna az értéktárgyat. Ám kellemes meglepetéssel zárult a történet, ugyanis az a személy, aki megtalálta a táskát, leadta a temető portáján, benne hiánytalanul az iratokkal és a pénzzel is. A hölgy (H.F.-né) rendkívüli hálával szólt a becsületes megtalálóról, akinek szeretne köszönetet mondani. Mivel nem tudja, hogy ki lehetett az, ezért szerkesztőségünkhöz fordult. Mi pedig nemcsak eme kedves, örömmel záruló történetet osztjuk meg olvasóinkkal, hanem ezúton is tolmácsoljuk a hölgy köszönetét a mindennapi hősök egyikének!