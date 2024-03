Mindannyian tudjuk, hogy a sporteredmények mögött hosszú évek kemény edzései, hétvégi versenyek, edzőtáborok, mérkőzések, kudarcok, kevés szabadidő jelenti a hétköznapokat és a hétvégéket. A sportolók mindemellett a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek, hiányzásaik esetén pótolnak, beszámolnak, felelnek. A Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium két tanulója is átvehette a közelmúltban Székesfehérváron a 2022/2023. tanév sikeres tanulmányi és sporteredményei alapján a Fejér Vármegyei „Jó tanuló – jó sportoló ” elismerést. Egyikük a 11. a osztályos Angyali Dalma Zsófia (kézilabda, strandkézilabda, teremgyeplabda) valamint a 9. a osztályos Mayer Eszter (szertorna), mindketten sportágazatos tanulók is birtokosai lettek a kitüntető címnek. Rajtuk kívül még további hat tanulót terjesztett fel a megtisztelő címre az intézmény, akik valamennyien kiváló tanulmányi eredményekkel és remek sporteredményekkel is rendelkeznek.

Ők: Kolonics Dorka 9. a osztályos (kézilabda, strandkézilabda), Csökmei Réka (strandkézilabda, kosárlabda „B”, kispályás floorball), Horváth Alex (floorball, unihoki, műfüves gyeplabda), Kuminka Zsombor (kézilabda, strandkézilabda), Leitgieb Dominik Tibor (floorball, unihoki, gyorsasági görkorcsolya, kispályás floorball) és Takács Száva Fanni (strandkézilabda, teremgyeplabda, kosárlabda „B”) 11. a osztályos tanulók. Őket is joggal jelölték, de sajnos a jelölésnél bekövetkezett adminisztrációs hiba miatt nem kaphatták meg az elismerést.

Az egyéni sport és tanulmányi teljesítmények díjazása mellett ismételten elismerő oklevéllel jutalmazták a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégiumot a diákolimpián „Legaktívabb vármegyei középiskolák” kategóriájában elért első helyezésért. Azonban nem ez az egyetlen elismerés, amelyet az intézmény tanulói kaptak, hanem jó tanulmányi munkája mellett kimagasló országos versenyeredményekkel ért el Mayer Gréta is ( Mayer Eszter testvére). A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezetteink 2024” pályázaton tornász-olimpiai reménységünk Mayer Gréta 11. a osztályos tanuló különdíjban részesült. Az átadó ünnepség március 23-án a Kárpát-medencei Tehetségnapon lesz.